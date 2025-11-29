Advertisement
इंडोनेशिया में मौत की सुनामी! बाढ़-भूस्खलन ने छीनी 303 जिंदगियां, सैकड़ों गायब

Floods and landslides in Indonesia: इंडोनेशिया में फ्लैश फ्लड और भूस्खलन से हालात बेहद गंभीर हैं. अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लापता हैं. राहत और बचाव अभियान मौसम की मार झेलते हुए भी जारी है. दूसरी ओर दक्षिणी थाईलैंड में भी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है और बड़ी संख्या में जनहानि की खबर है.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Nov 29, 2025, 10:30 PM IST

इंडोनेशिया में फ्लश फ्लड और भूस्खलन ने निगल लीं सैकड़ों जिंदगियां (PC-Al Jazeera)
Indonesia Natural Disaster News: इंडोनेशिया में अचानक आई तबाही ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. सुमात्रा के तीन प्रांतों में आई फ्लैश फ्लड और भूस्खलन में अब तक 303 लोगों की मौत हो चुकी है. साथ ही 279 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं. यह जानकारी शनिवार (29 नवंबर) को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी (BNPB)ने दी.

BNPB प्रमुख सुहार्यंतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सबसे ज्यादा नुकसान उत्तरी सुमात्रा में हुआ है, यहां अब तक 166 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 143 लोग लापता हैं. पश्चिम सुमात्रा में स्थिति भी बेहद गंभीर है, जहां 90 लोगों की मौत हुई है और 85 लोग लापता हैं. वहीं, आचेह प्रांत में 47 लोगों की मौत दर्ज की गई है और 51 लोग लापता बताए जा रहे हैं.

BNPB ने राहत बचाव को लेकर क्या कहा?

एजेंसी ने बताया कि कड़ी चुनौतियों के बावजूद प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है. सिन्हुआ एजेंसी के मुताबिक, सुहार्यंतो ने तीनों क्षेत्रों में तैनात यूनिट्स के साथ वर्चुअल मीटिंग कर स्थिति की समीक्षा की और कहा कि जैसे ही मौसम बेहतर होता है, बचाव अभियान को तेज किया जाएगा.

BNPB प्रमुख सुहार्यंतो ने बताया कि एजेंसी की पहली तरजीह उन लोगों की तलाश है, जो अब भी लापता हैं. खराब मौसम और मलबे के बावजूद सर्च और रेस्क्यू टीमें लगातार अभियान में जुटी हुई हैं. दूसरी बड़ी चुनौती प्रभावित इलाकों में टूटे हुए कम्युनिकेशन नेटवर्क को फिर से खड़ा करना है. संपर्क बहाल होने से राहत और बचाव कार्यों की रफ्तार बढ़ेगी और फंसे हुए लोगों तक सही समय पर मदद पहुंच सकेगी. उन्होंने कहा कि तीसरा अहम काम है. इसके तहत पीड़ितों तक तुरंत राहत सामग्री और जरूरी सामान पहुंचाना. खाना, दवाइयां और जरूरत की चीजें तेजी से डिलीवर की जा रही हैं ताकि बाढ़ से जूझ रहे लोगों को किसी तरह की कमी न हो.

दक्षिणी थाईलैंड में भी बाढ़ का तांडव

इंडोनेशिया के साथ दक्षिणी थाईलैंड में भी बाढ़ की भयावह स्थिति बनी हुई है. स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, यहां करीब 150 लोगों की मौत दर्ज की गई है. कई क्षेत्रों में पानी का स्तर धीरे-धीरे कम हो रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं. सरकारी प्रवक्ता सिरिपोंग अंगकासाकुलकियात ने बताया कि 8 दक्षिणी प्रांत इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनमें सोंगखला प्रांत में सबसे ज्यादा 110 मौतें हुई हैं.

आपदा निवारण एवं न्यूनीकरण विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, इस बाढ़ का प्रभाव 35.4 लाख लोगों पर पड़ा है. हालांकि, राहत की बात यह है कि कई इलाकों में पानी उतरने लगा है. सबसे ज्यादा प्रभावित हाट याई शहर है. इस क्षेत्र में हफ्ते की शुरुआत में मॉनसून की भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े और सरकार को सोंगखला प्रांत में आपातकाल घोषित करना पड़ा. इसकी वजह से लोगों को सुरक्षित निकालने और राहत कार्यों में तेजी लाने में काफी मदद मिली.

यह भी पढ़ें: 'मस्जिद बनाओ, पर मत दो बाबरी नाम', TMC MLA को शहाबुद्दीन बरेलवी ने दिया ज्ञान!

