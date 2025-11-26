Advertisement
Zee Salaam

इस मुस्लिम देश में बाढ़ और भूस्खलन ने मचाई तबाही, 13 की मौत

Indonesia Flood: इंडोनेशिया में भारी बारिश से आई बाढ़ और लैंडस्लाइड में 13 लोगों की मौत हो गई. सैकड़ों घर और सार्वजनिक स्थल क्षतिग्रस्त हुए 37 लोग घायल हैं और तीन लापता हैं. हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 26, 2025, 07:18 PM IST

इस मुस्लिम देश में बाढ़ और भूस्खलन ने मचाई तबाही, 13 की मौत

Indonesia Flood: इंडोनेशिया में बाढ़ और लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई है. इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा के सात इलाकों और शहरों में बाढ़ और लैंडस्लाइड से 13 लोगों की मौत हो गई है. प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी (बीपीबीडी) ने बुधवार को यह जानकारी दी.

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने बीपीबीडी के हवाले से बताया कि उत्तरी सुमात्रा में इमरजेंसी हैंडलिंग, इक्विपमेंट और लॉजिस्टिक्स के हेड वाह्युनी पंचसिलावती ने बताया कि मृतकों में दक्षिणी तपनौली रीजेंसी में 9 और केंद्रीय तपनौली रीजेंसी में 4 लोग शामिल हैं. सिन्हुआ के अनुसार 22 से 25 नवंबर तक लगातार भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर आ गईं. इसकी वजह से सेंट्रल तपनौली, सिबोल्गा, मंडेलिंग नटाल, साउथ तपनौली, उत्तरी तपनौली, दक्षिणी नियास और पदांगसिडिम्पुआन में बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं.

सिन्हुआ ने अधिकारी के हवाले से बताया कि दक्षिण तपनौली में 37 लोग घायल हुए और तीन लोग लापता हैं, जबकि केंद्रीय तपनौली में नुकसान का डेटा अभी इकट्ठा किया जा रहा है. इन आपदाओं से सैकड़ों घरों, स्कूलों और पब्लिक जगहों को भी नुकसान हुआ और हजारों लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ रहा है.

इससे पहले सिन्हुआ ने जानकारी दी थी कि उत्तरी सुमात्रा में लैंडस्लाइड और अचानक आई बाढ़ में चार लोगों की मौत हो गई और 34 लोग घायल हो गए. इसे लेकर प्रांतीय डिजास्टर मैनेजमेंट और मिटिगेशन एजेंसी के हेड तुहता रामाजया सारागिह ने कहा कि मंगलवार को केंद्रीय तपनौली रीजेंसी के एक गांव में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ, जिससे एक घर तबाह हो गया और उसमें रहने वाले चार लोगों की मौत हो गई.

उन्होंने फोन पर सिन्हुआ को बताया, "चारों लाशों को मौके से निकाल लिया गया है." इसके अलावा, अधिकारी के मुताबिक, भारी बारिश के बाद दो नदियों में पानी बढ़ जाने से बटांग टोरू सब-डिस्ट्रिक्ट के कुछ हिस्से अचानक आई बाढ़ में डूब गए, जिससे 34 लोग घायल हो गए.
सारागिह ने आगे कहा कि अचानक आई बाढ़ के बाद सभी पीड़ितों को निकाल लिया गया है और अधिकारियों ने एक फूड एड सेंटर बनाया है.

इनपुट-आईएएनएस

