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इंडोनेशिया ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर लगाया ब्रेक; इस उम्र के पहले नहीं बनेगा अकाउंट

Indonesia Social Media Regulations: इंडोनेशिया ने बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग करने को लेकर नए रेगुलेशन लागू करने शुरू कर दिए हैं. एलन मस्क के एक्स (पहले ट्विटर) ने अपने इंडोनेशिया ऑनलाइन सेफ्टी इन्फॉर्मेशन पेज पर देश में यूज़र्स के लिए कम से कम 16 साल की उम्र बताई है. पेज पर लिखा है, "यह हमारी चॉइस नहीं है - यह इंडोनेशियाई कानून की ज़रूरत है." पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 28, 2026, 03:39 PM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर
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Indonesia Social Media Regulations: इंडोनेशिया ने बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को लेकर एक कड़ा नियम लागू करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत इंडोनेशिया में बच्चे सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं बना सकते हैं. यह नियम शनिवार (28 फरवरी) से लागू किया गाय है. इस नियम का मकसद बच्चों को सोशल मीडिया पर मौजूद अश्लील वेबसाइटों पर जाने से रोकना है. यह नियम 16 ​​साल से कम उम्र के बच्चों को ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुँचने से रोकता है जो उन्हें पोर्नोग्राफ़ी, साइबरबुलिंग, ऑनलाइन स्कैम और लत के संपर्क में ला सकते हैं. 

इस कदम के साथ, इंडोनेशिया दक्षिण-पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है जिसने YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live और Roblox पर बच्चों के अकाउंट बनाने पर रोक लगा दी है. यह नियम उन उपायों के बाद आया है जो ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल बच्चों के लिए दुनिया में पहली बार सोशल मीडिया पर बैन लगाया था. यह परिवारों को टेक की बड़ी कंपनियों से पावर वापस लेने और अपने किशोरों की सुरक्षा करने के लिए एक कोशिश थी. इंडोनेशिया ने कहा है कि पाबंदियों को धीरे-धीरे लागू किया जाएगा, जब तक कि सभी प्लेटफ़ॉर्म इस उपाय का पालन नहीं करते.

मार्च की शुरुआत में नए नियम की घोषणा करते हुए, इंडोनेशिया के कम्युनिकेशन और डिजिटल मामलों के मंत्री मेउत्या हाफ़िद ने कहा कि यह इंडोनेशिया में लगभग 70 मिलियन बच्चों पर लागू होगा. एक ऐसा देश जिसकी आबादी लगभग 280 मिलियन है. हफीद ने कहा कि हाई-रिस्क डिजिटल प्लेटफॉर्म की पहचान इन बातों से होती है कि बच्चों का अजनबियों, संभावित शिकारियों और आम तौर पर नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट के संपर्क में आना कितना आसान है, साथ ही शोषण और डेटा सिक्योरिटी स्कैम का रिस्क कितना है.

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लेकिन उन्होंने माना कि नए रेगुलेशन को लागू करना, भले ही प्लान के मुताबिक धीरे-धीरे ही क्यों न हो पर मुश्किल होगा. डिजिटल प्लेटफॉर्म से इसका पालन करवाना और फिर उनसे 16 साल से कम उम्र के अकाउंट के डीएक्टिवेशन की रिपोर्ट करवाना मुश्किल है. हफीद ने कहा, "यह निश्चित रूप से एक काम है. लेकिन हमें अपने बच्चों को बचाने के लिए कदम उठाने होंगे." "यह आसान नहीं है. फिर भी, हमें इसे पूरा करना होगा."

एलन मस्क के एक्स (पहले ट्विटर) ने अपने इंडोनेशिया ऑनलाइन सेफ्टी इन्फॉर्मेशन पेज पर देश में यूज़र्स के लिए कम से कम 16 साल की उम्र बताई है. पेज पर लिखा है, "यह हमारी चॉइस नहीं है - यह इंडोनेशियाई कानून की ज़रूरत है." गूगल के मालिकाना हक वाले यूट्यूब ने कहा कि वह इंडोनेशियाई सरकार की उस कोशिश का सपोर्ट करता है जिसमें एक असरदार, रिस्क-बेस्ड फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है जो जानकारी और डिजिटल मौके तक एक्सेस बनाए रखते हुए ऑनलाइन नुकसान को दूर करता है. उसने कहा, "हम अपनी लंबे समय से चली आ रही सेफ्टी सख्ती दिखाने के लिए रेगुलेशन के सेल्फ-असेसमेंट अप्रोच के तहत जुड़ने के लिए तैयार हैं." 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर रोक सबसे पहले दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई, जहाँ सोशल मीडिया कंपनियों ने बच्चों के तौर पर पहचाने गए लगभग 4.7 मिलियन अकाउंट्स का एक्सेस रद्द कर दिया.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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