इंडोनेशिया में तेज कुदरत का कहर जारी; महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, दहशत में लोग

Indonesia News: इंडोनेशिया में इन दिनों कुदरत का कहर बरस रहा है. इंडोनेशिया में एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई है. राहत की खबर ये है कि फिलहाल सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की तरफ से साझा जानकारी के मुताबिक, जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज ने बताया कि इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा के पश्चिमी तट पर गुरुवार को 6.2 तीव्रता का भूकंप आया. भूकंप का सेंटर शुरू में 2.68 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 95.96 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पाया गया था. वहीं, इसकी गहराई 10.0 किलोमीटर मापी गई.

दूसरी तरफ सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने बताया कि इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा प्रांत स्थित कई इलाकों और शहरों में अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड में मौत का आंकड़ा बढ़कर 29 पहुंच गया है. इससे एक दिन पहले जो जानकारी सामने आई थी, उसके हिसाब से 13 लोगों की मौत हुई थी. प्रांतीय डिजास्टर मैनेजमेंट और मिटिगेशन एजेंसी में इमरजेंसी हैंडलिंग, इक्विपमेंट और लॉजिस्टिक्स के हेड वाह्युनी पंचसिलावती ने जानकारी दी है कि इन आपदाओं में 67 लोग घायल भी हुए हैं और नौ अन्य लापता हैं.

अधिकारी ने सिन्हुआ के साथ फोन पर बातचीत की और हालात पर ताजा अपडेट भी साझा किया. उन्होंने बताया, "कुल 29 लोगों की मौत हुई है, और नौ अन्य लापता हैं. आंकड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि खतरों का आंकलन अभी किया जा रहा है." डिजास्टर मैनेजमेंट अधिकारी के मुताबिक, इन आपदाओं में 400 से ज्यादा घर, कई पुल और कई सार्वजनिक ढांचे तबाह हो गए. 7,000 से ज्यादा लोगों को अपने घरों को छोड़कर दूसरे सुरक्षित जगहों पर पनाह लेनी पड़ी है.

इस प्रांत में हुई भारी बारिश

उन्होंने आगे कहा कि मंडेलिंग नटाल, साउथ तपनौली और नॉर्थ तपनौली के इलाकों में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है. सिन्हुआ के मुताबिक, 22 से 25 नवंबर तक लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर आ गईं. इसकी वजह से सेंट्रल तपनौली, सिबोल्गा, मंडेलिंग नटाल, साउथ तपनौली, उत्तरी तपनौली, दक्षिणी नियास और पदांगसिडिम्पुआन में बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं.

इस इलाके में तीन लोगों की मौत

सिन्हुआ ने अधिकारी के हवाले से बताया कि दक्षिण तपनौली में 37 लोग घायल हुए और तीन लोग लापता हैं, जबकि केंद्रीय तपनौली में नुकसान का डेटा अभी इकट्ठा किया जा रहा है. इन आपदाओं से सैकड़ों घरों, स्कूलों और पब्लिक जगहों को भी नुकसान हुआ और हजारों लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ रहा है.

लैंडस्लाइड से चार की मौत

इससे पहले सिन्हुआ ने जानकारी दी थी कि उत्तरी सुमात्रा में लैंडस्लाइड और अचानक आई बाढ़ में चार लोगों की मौत हो गई और 34 लोग घायल हो गए. इसे लेकर प्रांतीय डिजास्टर मैनेजमेंट और मिटिगेशन एजेंसी के हेड तुहता रामाजया सारागिह ने कहा कि मंगलवार को केंद्रीय तपनौली रीजेंसी के एक गांव में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ, जिससे एक घर तबाह हो गया और उसमें रहने वाले चार लोगों की मौत हो गई.