तेज रफ्तार ट्रेन की टक्कर से दहला जकार्ता; दुर्घटना में 7 लोगों की मौत दर्जनों घायल

Indonesia Train Accident: इंडोनेसिया में मंगलवार (28 अप्रैल) की सुबह जकार्ता के बाहरी इलाके में रेल दुर्घटना हुई. दो ट्रेनों के आपस में टकराने से कम से कम सात लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग घायल हो गए हैं. इस घटना के बाद तुरंत आपातकालीन टीमों ने बचाव अभियान शुरू किया. दुर्घटनास्थल पर खोज और बचाव अभियान जारी है, बचावकर्मी मलबे से जीवित लोगों को निकालने का काम कर रहे हैं, जबकि मरने वालों की संख्या अभी बढ़ भी सकती है.

इंडोनेशिया की राष्ट्रीय खोज और बचाव एजेंसी (BASARNAS) के चीफ मोहम्मद शफी ने कहा, "निकासी प्रक्रिया जारी रहेगी, इसलिए पीड़ितों की सटीक संख्या अभी तक तय नहीं की गई है।" खबरों के अनुसार, यह दुर्घटना तब हुई जब एक प्रमुख तेज़ रफ़्तार ट्रेन सेवा, 'आर्गो ब्रोमो अंगग्रेक', एक रुकी हुई कम्यूटर ट्रेन से टकरा गई.

शफी ने बताया कि जीवित बचे लोगों तक पहुंचने के मिशन में "जगह की कमी" और डिब्बों को हुए "गंभीर नुकसान" की वजस से काफी मुश्किल आ रही है. BASARNAS के चीफ के मुताबिक बचावकर्मी "क्षतिग्रस्त डिब्बों" में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए "धीरे-धीरे" काम कर रहे हैं. दुर्घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों ने एक भयानक दृश्य का वर्णन किया, जिसमें बचावकर्मी डिब्बों के स्टील के फ्रेम को काटने के लिए एंगल ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए.

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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस टक्कर में जकार्ता-सिकारंग कम्यूटर लाइन और 'आर्गो ब्रोमो अंगग्रेक' शामिल थीं. 'आर्गो ब्रोमो अंगग्रेक' राजधानी और सुराबाया के बीच एक तेज़ रफ़्तार रेल संपर्क के रूप में काम करती है. दुर्घटना के कारणों का विस्तार से बताते हुए, रेल ऑपरेटर KAI के प्रवक्ता फ्रानोटो विबोवो ने समझाया कि कथित तौर पर एक लेवल क्रॉसिंग पर एक टैक्सी ने कम्यूटर ट्रेन को टक्कर मार दी थी.

इस शुरुआती घटना के कारण स्थानीय ट्रेन पटरियों पर रुक गई, जिसके बाद पीछे से आ रही लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी। इस तरह की घटनाएं इंडोनेशियाई रेल नेटवर्क पर सुरक्षा संबंधी लगातार बनी चिंताओं को उजागर करती हैं, जिसका जानलेवा दुर्घटनाओं का एक लंबा इतिहास रहा है.

साल 2010 में सेंट्रल जावा में हुई एक ट्रेन दुर्घटना में 36 लोगों की जान चली गई थी, जब एक ट्रेन ने पीछे से एक खड़ी बोगी को टक्कर मार दी थी; और 2015 में वेस्ट जावा में हुई एक ट्रेन दुर्घटना, जिसमें एक असुरक्षित क्रॉसिंग पर एक यात्री ट्रेन की एक मिनीबस से टक्कर होने के बाद 18 लोगों की मौत हो गई थी.