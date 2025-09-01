इंडोनेशिया में छात्र क्यों कर रहे हैं हिंसक प्रदर्शन; 6 स्टूडेंट्स की मौत
इंडोनेशिया में छात्र क्यों कर रहे हैं हिंसक प्रदर्शन; 6 स्टूडेंट्स की मौत

Indonesia News: इंडोनेशिया में वहां की सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्श हो रहा है. इस बीच 6 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है, जिससे प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच तनाव बढ़ गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 01, 2025, 10:04 AM IST

Indonesia News: इंडोनेशिया में छात्रों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है. यहां छात्रों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसे रोकने के लिए वहां की पुलिस बल का प्रयोग कर रही है. इस प्रदर्शन में अब तक 6 छात्रों की मौत हो चुकी है, जिससे प्रदर्शनकारियों में सरकार और पुलिस के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया है. 

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से इंडोनेशिया में वहां की सरकार के खिलाफ छात्रों का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है. छात्रों की मांग है कि नई नीति के तहत इंडोनेशिया के सांसदों को आवास भत्ता के रूप में भारी भरकम रकम देना बंद किया जाए. इंडोनेशिया में लगातार आर्थिक तंगी बढ़ रही है, जिससे वहां के लोग परेशान हैं. इन सब के बीच सांसदों को आवास भत्ता देने पर इंडोनेशियाई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भड़क उठा है. 

प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. इन उग्र विरोध प्रदर्शनों ने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियैंटो को अपना रुख बदलने पर मजबूर कर दिया है. को अपना रुख बदलने पर मजबूर कर दिया है.

गौरतलब है कि यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ था, लेकिन बीते गुरुवार को इंडोनेशिया के अर्धसैनिक पुलिस ने प्रदर्शन को रोकने की कोशिश में एक 21 वर्षीय डिलीवरी ड्राइवर अफ्फान कुर्नियावान को वाहन से कुचल दिया. इस घटना को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शांतिपूर्वक हो रहा प्रदर्शन उग्र हो गया. 

इसके बाद यह उग्र प्रदर्शन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से लेकर अन्य प्रमुख शहरों, जैसे बांडुंग, सेमारंग, योग्याकार्ता और जावा में आग की तरह फैल गई. पूर्वी शहर मकास्सर में एक परिषद भवन में शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाई गई आग में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई. 
इडोनेशिया शांति और स्थिरता के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ दिनों से यहां सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से हिंसा का सहारा लिया जा रहा है. 

