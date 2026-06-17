सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में, IHRF ने जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JKJAAC) से जुड़े प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल के अत्यधिक प्रयोग की निंदा की. यह संकट तब और बढ़ गया जब अधिकारियों ने 5 जून को आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत JKJAAC को "प्रतिबंधित संगठन" घोषित कर दिया. IHRF के अनुसार, इस कदम के बाद पूरे इलाके में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिए गए, संघीय अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया, कार्यकर्ताओं और राजनीतिक नेताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुईं और इलाके में आने-जाने पर प्रतिबंध लगा दिए गए.