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PoK Protest Crackdown: पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoK) में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई करने के आरोपों के बाद पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है. इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन (IHRF) ने अधिकारियों पर यह आरोप लगाया है. इस कार्रवाई के कारण 8 जून से 16 जून, 2026 के बीच 32 से ज़्यादा नागरिकों की मौत हुई.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में, IHRF ने जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JKJAAC) से जुड़े प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल के अत्यधिक प्रयोग की निंदा की. यह संकट तब और बढ़ गया जब अधिकारियों ने 5 जून को आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत JKJAAC को "प्रतिबंधित संगठन" घोषित कर दिया. IHRF के अनुसार, इस कदम के बाद पूरे इलाके में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिए गए, संघीय अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया, कार्यकर्ताओं और राजनीतिक नेताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुईं और इलाके में आने-जाने पर प्रतिबंध लगा दिए गए.
IHRF ने दावा किया कि 100 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं और नेताओं को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है. संगठन ने पाकिस्तान के 'प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट' के तहत पत्रकार सोहराब बरकत की गिरफ्तारी का भी ज़िक्र किया और प्रेस की आज़ादी तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर चिंता जताई.
संगठन का तर्क है कि हालिया हिंसा PoJK में मानवाधिकारों के उल्लंघन के एक बड़े पैटर्न को दर्शाती है. इसने मई 2024 और अक्टूबर 2025 में JKJAAC के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों पर हुई पिछली कार्रवाइयों की ओर भी इशारा किया, जिनमें भी नागरिकों की मौत हुई थी.
IHRF के अनुसार, इस इलाके के निवासी राजनीतिक भागीदारी, इकट्ठा होने की आज़ादी और संगठन बनाने की आज़ादी पर प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं. समूह ने कहा कि ऐसे उपाय 'नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध' (ICCPR) के तहत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारियों का उल्लंघन करते हैं.
IHRF ने पाकिस्तान सरकार और PoJK प्रशासन से मांग की कि वे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग तुरंत बंद करें, इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बहाल करें, मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहा करें और JKJAAC पर लगे प्रतिबंध को हटा लें. संगठन ने नागरिकों की कथित मौतों और गैर-कानूनी हत्याओं के आरोपों - जिसमें कार्यकर्ता शाहज़ेब हबीब की मौत भी शामिल है - की स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच की भी मांग की.