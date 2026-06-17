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PoK में मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर पाक सरकार पर उठे सवाल; IHRF ने अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग की

PoK Protest Crackdown: इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन (IHRF) ने PoK में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित कार्रवाई पर चिंता जताई है. संगठन का दावा है कि कई लोगों की मौत हुई, बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुईं और संचार सेवाएं बंद की गईं. IHRF ने मामले की स्वतंत्र जांच, बंदियों की रिहाई और नागरिक अधिकारों की बहाली की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 17, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:41 PM IST
PoK में मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर पाक सरकार पर उठे सवाल; IHRF ने अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग की
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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