Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3009454
Zee SalaamMuslim World

iPhone Air डिजाइन करने वाले अबीदुर चौधरी ने छोड़ा Apple का साथ, चुनी AI स्टार्टअप की राह

Abidur Chowdhury Apple Exit: iPhone Air के प्रमुख डिजाइनर अबीदुर चौधरी ने 6 साल से ज्यादा वक्त बाद Apple छोड़ दिया है. उन्होंने अल्ट्रा-थिन iPhone Air के विकास में अहम भूमिका निभाई थी. अब वे Apple को छोड़कर एक नए अनाम AI स्टार्टअप से जुड़ गए हैं.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Nov 18, 2025, 11:05 PM IST

Trending Photos

iPhone Air डिजाइन करने वाले अबीदुर चौधरी ने छोड़ा Apple का साथ, चुनी AI स्टार्टअप की राह

Abidur Chowdhury News: Apple में 6 साल से ज्यादा वक्त तक काम कर चुके डिज़ाइनर अबीदुर चौधरी ने कंपनी छोड़ दी है.  उन्होंने iPhone Air जैसे अल्ट्रा-थिन मॉडल के विकास में अहम भूमिका निभाई. अबिदुर चौधरी ने iPhone Air का भी डिज़ाइन तैयार किया था.  ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अबीदुर चौधरी अब एक अनाम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप से जुड़ गए हैं.

दरअसल, iPhone Air डिजाइन करने वाले डिजाइनर अबीदुर चौधरी की विदाई Apple के अंदर इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वे डिजाइन टीम में तेजी से उभरते चेहरे थे. सितंबर में हुए Apple इवेंट में उन्होंने iPhone Air का 2 मिनट का डिजाइन वीडियो खुद नरेट किया था. यह एक ऐसा मौका आमतौर पर बेहद चुनिंदा कर्मचारियों को दिया जाता है.

इस वजह से दिया है इस्तीफा?
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, अबीदुर चौधरी की विदाई का iPhone Air की निराशाजनक बिक्री से कोई संबंध नहीं है. एप्पल ने अनुमान लगाया था कि यह मॉडल नए iPhone की कुल बिक्री में 6–8 फीसद योगदान देगा. करीब उतना ही जितना iPhone 16 Plus देता था. भले ही iPhone Air को डिजाइन के लिए सराहना मिली, लेकिन 100 डॉलर की बचत ग्राहकों को लुभा नहीं सकी, क्योंकि ज्यादातर खरीदार बैटरी और कैमरा क्वालिटी को प्राथमिकता देते हैं. हालांकि बाजार में इस मॉडल को बंद करने की अफवाहें हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक iPhone Air का दूसरा एडिशन 2027 में आएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं अबीदुर चौधरी
एप्पल का iPhone Air डिजाइन करने वाले प्रमुख डिजाइनर अबीदुर चौधरी मूल रूप से बांग्लादेश से हैं. बाद में वे उच्च शिक्षा और तकनीकी करियर के लिए विदेश चले गए. उन्होंने कई देशों में डिजाइन और इंजीनियरिंग से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया और बाद में एप्पल की प्रतिष्ठित डिजाइन टीम का हिस्सा बने, जहां उन्होंने छह साल से ज्यादा समय बिताया. सितंबर 2024 के Apple लॉन्च इवेंट में iPhone Air का डिजाइन वीडियो खुद नरेट करने के बाद वे सुर्खियों में आए. 

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Abidur Chowdhury NewsAbidur Chowdhury Apple exitiPhone Air designer leaves Apple

Trending news

Maharashtra news
दाऊद कनेक्शन केस में नवाब मलिक की बढ़ी मुश्किलें, ED की चार्जशीट पर कोर्ट की मुहर
Abidur Chowdhury News
iPhone Air डिजाइन करने वाले अबीदुर चौधरी ने छोड़ा Apple का साथ, चुनी AI स्टार्टअप
Delhi News
शहादत नहीं, जहालत! आतंकी उमर के वीडियो पर मौलाना शाहाबुद्दीन ने दिया करारा जवाब
Javed Ahmed Siddiqui Arrest
कौन हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी? जिन्हें ED ने किया अरेस्ट
Bangladesh news
बांग्लादेश में डेंगू का कहर जारी, अब तक 343 लोगों की मौत से हड़कंप
Saudi arabia news
खत्म हुआ मोटी कमाई का दौर, सऊदी में भारतीयों को अब नहीं मिलेंगे हाई-इंक्रीमेंट ऑफर!
Azam Khan Two PAN Card Case
“आजम खान को मिलेगा इंसाफ”, दो पैन कार्ड केस में सजा के बाद मुस्लिम नेता का छलका दर्द
Hyderabad News
Madinah बस हादसा: टिकट झंझट ने हैदराबाद दंपति को बचाया, रिश्तेदार मौत का शिकार!
taliban pakistan tensions
“अफगानों के साथ हो रहा है ज़ुल्म”, पाकिस्तान पर भड़का तालिबान; सुना दी खरी-खोटी
West Bank Violence
वेस्ट बैंक में हिंसा की आग! आपस में भिड़े फिलिस्तीनी और इजरायली, 1 की गई जान