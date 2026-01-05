मुस्तफिजुर को रिलीज करने पर भड़का बांग्लादेश, IPL के टेलीकास्ट पर लगाया बैन

Bangladesh News: बांग्लादेश और भारत के रिश्ते तनावपूर्ण होते जा रहे हैं. बांग्लादेश में हिंदू समाज पर अत्याचार को लेकर भारत में आक्रोश बढ़ा और हिंदूवादी लोगों ने शाहरुख खान की KKR टीम से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को निकालने की मांग की. विवाद बढ़ने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने निर्देश दिया कि मुस्तफिजुर को टीम से रिलीज कर दिया जाए. इस फैसले के बाद बांग्लादेश भड़क गया है और एक के बाद एक भारत के खिलाफ फैसले ले रहा है.

शाहरुख खान की IPL टीम KKR से रिलीज करने की घटना के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने ऐलान किया कि उनकी टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा. वहीं, बांग्लादेश ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए बांग्लादेश में IPL के टेलीकास्ट पर अनिश्चितकाल के लिए बैन लगा दिया है.

बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की ओर से जारी एक निर्देश हमारे संज्ञान में आया है, जिसके तहत बांग्लादेश के स्टार क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को 26 मार्च 2026 से शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के KKR टीम से बाहर कर दिया गया है

Add Zee News as a Preferred Source

बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि BCCI के इस फैसले का कोई उचित वजह मालूम नहीं है. मंत्रालय ने कहा कि BCCI के इस फैसले से बांग्लादेशियों में दुख और गुस्सा है. मंत्रालय ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में अगले निर्देश जारी होने तक, यह आदेश दिया जाता है कि सभी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मैचों और संबंधित कार्यक्रमों का टेलीकास्ट सस्पेंड कर दिया जाए.

बीसीसीआई के एक पूर्व अधिकारी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के इस कदम को स्वाभाविक प्रतिक्रिया बताया है. अधिकारी ने कहा कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वही कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में है. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को तकलीफ हुई है, तो जाहिर है प्रतिक्रिया भी होगी. उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश के इस फैसले से भारत या IPL पर असर पड़ने की संभावना नहीं है.