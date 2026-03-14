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Zee SalaamMuslim Worldईरान की नई वॉर स्ट्रैटजी ने ट्रंप बौखलाए, Google-Amazon समेत बड़ी टेक कंपनियां बनीं संभावित निशाना!

ईरान की नई वॉर स्ट्रैटजी ने ट्रंप बौखलाए, Google-Amazon समेत बड़ी टेक कंपनियां बनीं संभावित निशाना!

Iran New War Plan: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों को लेकर लगातार घिरते नजर आ रहे हैं. ट्रंप  मिडिल ईस्ट को जंग के मुंह में धकेलने के बाद वहां से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं, जबकि ईरान ने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देते हुए नई वॉर स्ट्रैटजी पर काम शुरू कर दिया दिया. ईरान के इस कदम से ट्रंप नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं. 

Written By  Abbas Mehdi Rizvi|Last Updated: Mar 14, 2026, 02:55 PM IST

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प्रतीकात्मक एआई तस्वीर
प्रतीकात्मक एआई तस्वीर

US Israel Iran War: मिडिल ईस्ट की जंग के बीच हालात और जटिल होते दिख रहे हैं. एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जंग से बाहर निकलने के रास्ते तलाश रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान जंग के दायरे को बढ़ाने और फैलाने की तैयारी करता नजर आ रहा है.

बताया जा रहा है कि ईरान अब एक नई वॉर स्ट्रैटजी पर काम कर रहा है. इस रणनीति के तहत ईरान ने दुश्मन की टेक कंपनियों और बैंकों की एक नई लिस्ट तैयार की है. दावा किया जा रहा है कि इस लिस्ट में दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियों के नाम शामिल हैं.

इनमें Google, Microsoft, Amazon, Nvidia, IBM, Oracle Corporation और Palantir Technologies जैसी कंपनियां बताई जा रही हैं. ईरान का कहना है कि ये सिर्फ टेक कंपनियां नहीं हैं, बल्कि अमेरिकी और इजरायली सैन्य सिस्टम से जुड़ी टेक्नोलॉजी का भी हिस्सा हैं. इसी वजह से ईरान इन्हें संभावित निशाने के तौर पर देख रहा है.

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ईरान इन पर हमले की दूसरी दलील भी दे रहा है. तेहरान का कहना है कि उसके एक बैंक पर हमला हुआ था, जबकि उस समय वहां कर्मचारी काम कर रहे थे. इसके साथ ही ईरान का आरोप है कि उसके फाइनेंशियल और साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया. इसी आधार पर ईरान अब इन कंपनियों को "लेजिटिमेट टार्गेट" मानने की बात कर रहा है.

यह भी पढ़ें: ईरान का पलटवार जारी, इजरायल और US बेस पर 46वीं लहर का हमला

दरअसल आधुनिक युद्ध में टेक कंपनियों की भूमिका बेहद अहम हो गई है. ड्रोन ऑपरेशन, सैटेलाइट इमेजिंग, क्लाउड डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों के पीछे दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों की तकनीक काम करती है. उदाहरण के तौर पर Google और Amazon क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराते हैं, जबकि Microsoft डिफेंस और डेटा सिस्टम में अहम भूमिका निभाता है. Palantir Technologies डेटा एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस सिस्टम के लिए जानी जाती है, वहीं Nvidia एआई और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के क्षेत्र में बड़ा नाम है.

यानी आज की जंग में सर्वर और एल्गोरिद्म भी उतने ही अहम हो चुके हैं, जितने मिसाइल और फाइटर जेट. मिडिल ईस्ट में इन टेक कंपनियों की मौजूदगी भी काफी बड़ी है. Google के ऑफिस दुबई और कतर में हैं. Microsoft का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षेत्रीय ऑपरेशन भी मिडिल ईस्ट से संचालित होते हैं. वहीं Amazon के क्लाउड डेटा सेंटर यूनाईटेड अरब अमीरात और बहरीन में मौजूद हैं.

ऐसे में अगर ईरान इन ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश करता है, तो इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की डिजिटल अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है. इस पूरे घटनाक्रम में तस्वीर कुछ इस तरह बनती है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जंग से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान अपनी शर्तों—रिकग्निशन, रिपेरेशंस और इंटरनेशनल गारंटी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है.

वहीं ओमान जैसे देश खुलकर कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट को नए सियासी खेमों में बांटने की कोशिश हो रही है. साथ ही लीबिया की मिसाल भी दी जा रही है, जो यह याद दिलाती है कि अंतरराष्ट्रीय भरोसे की कीमत कभी-कभी बहुत भारी पड़ सकती है.

अब फैसला तेहरान को करना है, क्या वह मुअम्मर गद्दाफी की तरह भरोसा करेगा या अपनी ताकत के साथ आखिरी दम तक खड़ा रहेगा. क्योंकि मिडिल ईस्ट की इस जंग का अंजाम सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति की दिशा तय कर सकता है. हालांकि सबसे बेहतर यही होगा कि यह जंग जल्द से जल्द थम जाए.

यह भी पढ़ें: अमेरिका ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर बरसाए बम; ट्रंप ने दी तेल ठिकानों को उड़ाने की चेतावनी

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Abbas Mehdi Rizvi

आउटपुट एडिटर

सैयद अब्बास मेहदी रिज़वी उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक जिले आजमगढ़ के लाल हैं. वो एक सधे हुए रिपोर्टर, एंकर, VO आर्टिस्ट और पत्रकार हैं. सैयद अब्बास मेहदी रिज़वी ने अ...और पढ़ें

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