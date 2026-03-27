अमेरिका-इजरायल पर ‘टारगेट किलिंग’ की साज़िश का आरोप, UN में ईरान का बड़ा धमाका

Iran Assassination Plot Claim: ईरान ने संयुक्त राष्ट्र (UN) को औपचारिक रूप से उन मीडिया रिपोर्टों के बारे में सूचित किया है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि अमेरिका और इजरायल सीनियर ईरानी नेताओं की हत्या की साजिश रच रहे हैं. इन नेताओं में कथित तौर पर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर गालिबफ और विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची शामिल हैं.

UN में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद इरावानी ने UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को लिखे एक आधिकारिक पत्र में इस मुद्दे को उठाया. पत्र में, उन्होंने इन रिपोर्टों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी साज़िशें अंतरराष्ट्रीय कानून और UN चार्टर का सीधा उल्लंघन हैं. उन्होंने आगे कहा कि भले ही इन योजनाओं को "अस्थायी रूप से स्थगित" बताया गया हो, लेकिन इससे खतरे की गंभीरता कम नहीं हो जाती.

अपने पत्र में इरावानी ने साफ किया कि ऐसा कोई भी कदम अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा. उन्होंने उच्च-रैंकिंग वाले सरकारी अधिकारियों की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए इसे "राज्य-प्रायोजित आतंकवाद" करार दिया. उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी नीतियां एक खतरनाक मिसाल कायम करती हैं और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करती हैं. इसके अलावा ईरान ने सऊदी अरब, कतर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है.

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ईरान का आरोप है कि इन देशों ने अमेरिका और इजरायल को ईरान के खिलाफ हमले शुरू करने के लिए अपनी जमीन और हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति दी है. इरावानी ने इन राष्ट्रों से अपील की कि वे अपने क्षेत्र का उपयोग ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए न होने दें. उन्होंने यह भी दोहराया कि ईरान अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. एक ऐसा अधिकार जिसमें आत्मरक्षा का अंतर्निहित अधिकार भी शामिल है.

ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आए हैं जब अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और संघर्ष अपने चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है. इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हमलों में अस्थायी कमी का संकेत दिया था. हालांकि, संयुक्त सैन्य अभियान अभी भी जारी हैं. इसी बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने ‘ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4’ की 83वीं लहर शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत अमेरिका और इजरायल के सैन्य ठिकानों को उन्नत मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया.

इनपुट- ANI