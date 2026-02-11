Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3105290
Zee SalaamMuslim Worldट्रंप-नेतन्याहू की बैठक से पहले ईरान की बड़ी चाल, ओमान में हाई-वोल्टेज डिप्लोमेसी

ट्रंप-नेतन्याहू की बैठक से पहले ईरान की बड़ी चाल, ओमान में हाई-वोल्टेज डिप्लोमेसी

Iran US Nuclear Talks Oman: ईरान के टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर अली लारीजानी, US के साथ न्यूक्लियर बातचीत के बारे में एक जरूरी मैसेज देने के लिए ओमान पहुंचे. मीटिंग्स के दौरान तेहरान में सरकार के खिलाफ नारे लगे. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 11, 2026, 07:51 AM IST

Trending Photos

ट्रंप-नेतन्याहू की बैठक से पहले ईरान की बड़ी चाल, ओमान में हाई-वोल्टेज डिप्लोमेसी

Iran US Tension: ईरान और US के बीच उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर चल रही बातचीत के बीच तेहरान के एक टॉप सिक्योरिटी अधिकारी का ओमान दौरा बहुत जरूरी माना जा रहा है. ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी मंगलवार को ओमान पहुंचे. यह दौरा पिछले हफ़्ते ओमान की राजधानी मस्कट में ईरान और US के बीच हुई इनडायरेक्ट बातचीत के पहले राउंड के बाद हो रहा है. ओमान इन बातचीत में मध्यस्थता कर रहा है.

ओमान पहुंचने पर अली लारीजानी ने ओमान के विदेश मंत्री, बद्र अल-बुसैदी से मुलाकात की. ओमानी विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि दोनों पक्षों ने हाल के डेवलपमेंट, खासकर ईरान-US बातचीत पर चर्चा की और इलाके की शांति को प्राथमिकता दी. लारीजानी ने ओमान के शासक सुल्तान हैथम बिन तारिक के साथ भी लगभग तीन घंटे तक बातचीत की. हालांकि, इन मीटिंग्स में क्या चर्चा हुई, इस बारे में ईरान या ओमान में से किसी ने भी कोई ऑफिशियल जानकारी जारी नहीं की. ईरानी मीडिया के मुताबिक, लारीजानी इस दौरे पर अपने साथ एक ज़रूरी मैसेज भी लाए. माना जा रहा है कि यह मैसेज ईरान की US के साथ आगे की बातचीत की स्ट्रैटेजी से जुड़ा हो सकता है. इस बीच, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने साफ कहा है कि ईरान किसी भी हालत में यूरेनियम को एनरिच करने का अपना हक नहीं छोड़ेगा. यह मुद्दा US और ईरान के बीच सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है.

अमेरिका पहुंचे इजरायल के पीएम
इस बीच, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी US पहुंच गए हैं. उनकी US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होनी है और इस बातचीत में ईरान का मुद्दा एक बड़ा टॉपिक होने की उम्मीद है. लारीजानी ने इजरायल पर इस बातचीत को खराब करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि US को समझदारी से फैसला लेना चाहिए. सिक्योरिटी के मोर्चे पर US ने वेस्ट एशिया में दबाव बढ़ा दिया है. US नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन और कई वॉरशिप को इस इलाके में तैनात किया गया है. US का कहना है कि यह कदम ईरान पर समझौते के लिए दबाव बनाने के लिए उठाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इन इलाकों में बढ़ गया है तनाव
इस बीच, दुनिया के लिए एक ज़रूरी तेल रूट, होर्मुज स्ट्रेट में US के जहाजों को भी अलर्ट रहने की चेतावनी दी गई है. राजनीतिक घटनाओं के साथ-साथ ईरान के अंदर भी हालात तनावपूर्ण हैं. मंगलवार रात राजधानी तेहरान के कई इलाकों में सरकार विरोधी नारे सुने गए. ये विरोध प्रदर्शन 1979 की इस्लामिक क्रांति की सालगिरह से ठीक पहले हुए. स्थानीय लोगों के मुताबिक, लोग अपने घरों की छतों और खिड़कियों से "तानाशाह मुर्दाबाद" जैसे नारे लगा रहे थे. इस बीच, सरकार बुधवार को क्रांति दिवस के मौके पर बड़े इवेंट और रैलियां करने की तैयारी कर रही है. इस तरह जहां ईरान और अमेरिका के बीच डिप्लोमैटिक कोशिशें तेज हो रही हैं, वहीं देश के अंदर नाराजगी और इलाके में तनाव भी लगातार बढ़ रहा है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Iran US tensionIran US relationAli Larijani Oman VisitIran US nuclear talks Oman

Trending news

Murshidabad Babri Masjid
11 फरवरी से शुरू होगा बाबरी मस्जिद का निर्माण, तोड़ने के लिए भी निकल चुके हैं लोग!
Yogi Adityanath
Qayamat ka Din: योगी आदित्यनाथ भी रखते हैं 'कयामत' पर यकीन; ये अच्छे संकेत हैं !
muslim news
मुस्लिम वोटरों के नाम कटवाने की साजिश का खुलासा, प्रशासन ने दिया दिलासा
ASP Anuj Chaudhary
बच गई सभी की लाज! ACP अनुज चौधरी को अब कोई कुछ नहीं बोलेगा; HC ने दी बड़ी राहत !
muslim news
72 वर्ष के बुजुर्ग को रेप केस में फंसाया गया, क्योंकि वह मुस्लिम थे: अखिलेश यादव
muslim news
कौन हैं मोहम्मद इशाक, जिन्हें इंडियन प्राइड टैलेंट अवार्ड से किया गया सम्मानित
Central Cee
British rapper Central Cee: मशहूर ब्रिटिश रैपर सेंट्रल सी ने अपनाया इस्लाम
muslim news
रमजान में मस्जिदों से न हटाए जाए लाउडस्पीकर, मुस्लिम समाज की प्रशासन से अपील
Sambhal news
संभल हिंसा केस में अनुज चौधरी पर दर्ज नहीं होगा मुकदमा, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
muslim news
मस्जिद को ध्वस्त कर खाली कराई गई जमीन, पुलिस थाने की रखी गई नींव में पहुंचे BJP नेता