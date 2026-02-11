ट्रंप-नेतन्याहू की बैठक से पहले ईरान की बड़ी चाल, ओमान में हाई-वोल्टेज डिप्लोमेसी

Iran US Tension: ईरान और US के बीच उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर चल रही बातचीत के बीच तेहरान के एक टॉप सिक्योरिटी अधिकारी का ओमान दौरा बहुत जरूरी माना जा रहा है. ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी मंगलवार को ओमान पहुंचे. यह दौरा पिछले हफ़्ते ओमान की राजधानी मस्कट में ईरान और US के बीच हुई इनडायरेक्ट बातचीत के पहले राउंड के बाद हो रहा है. ओमान इन बातचीत में मध्यस्थता कर रहा है.

ओमान पहुंचने पर अली लारीजानी ने ओमान के विदेश मंत्री, बद्र अल-बुसैदी से मुलाकात की. ओमानी विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि दोनों पक्षों ने हाल के डेवलपमेंट, खासकर ईरान-US बातचीत पर चर्चा की और इलाके की शांति को प्राथमिकता दी. लारीजानी ने ओमान के शासक सुल्तान हैथम बिन तारिक के साथ भी लगभग तीन घंटे तक बातचीत की. हालांकि, इन मीटिंग्स में क्या चर्चा हुई, इस बारे में ईरान या ओमान में से किसी ने भी कोई ऑफिशियल जानकारी जारी नहीं की. ईरानी मीडिया के मुताबिक, लारीजानी इस दौरे पर अपने साथ एक ज़रूरी मैसेज भी लाए. माना जा रहा है कि यह मैसेज ईरान की US के साथ आगे की बातचीत की स्ट्रैटेजी से जुड़ा हो सकता है. इस बीच, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने साफ कहा है कि ईरान किसी भी हालत में यूरेनियम को एनरिच करने का अपना हक नहीं छोड़ेगा. यह मुद्दा US और ईरान के बीच सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है.

अमेरिका पहुंचे इजरायल के पीएम

इस बीच, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी US पहुंच गए हैं. उनकी US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होनी है और इस बातचीत में ईरान का मुद्दा एक बड़ा टॉपिक होने की उम्मीद है. लारीजानी ने इजरायल पर इस बातचीत को खराब करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि US को समझदारी से फैसला लेना चाहिए. सिक्योरिटी के मोर्चे पर US ने वेस्ट एशिया में दबाव बढ़ा दिया है. US नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन और कई वॉरशिप को इस इलाके में तैनात किया गया है. US का कहना है कि यह कदम ईरान पर समझौते के लिए दबाव बनाने के लिए उठाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इन इलाकों में बढ़ गया है तनाव

इस बीच, दुनिया के लिए एक ज़रूरी तेल रूट, होर्मुज स्ट्रेट में US के जहाजों को भी अलर्ट रहने की चेतावनी दी गई है. राजनीतिक घटनाओं के साथ-साथ ईरान के अंदर भी हालात तनावपूर्ण हैं. मंगलवार रात राजधानी तेहरान के कई इलाकों में सरकार विरोधी नारे सुने गए. ये विरोध प्रदर्शन 1979 की इस्लामिक क्रांति की सालगिरह से ठीक पहले हुए. स्थानीय लोगों के मुताबिक, लोग अपने घरों की छतों और खिड़कियों से "तानाशाह मुर्दाबाद" जैसे नारे लगा रहे थे. इस बीच, सरकार बुधवार को क्रांति दिवस के मौके पर बड़े इवेंट और रैलियां करने की तैयारी कर रही है. इस तरह जहां ईरान और अमेरिका के बीच डिप्लोमैटिक कोशिशें तेज हो रही हैं, वहीं देश के अंदर नाराजगी और इलाके में तनाव भी लगातार बढ़ रहा है.