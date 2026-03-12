ईरान ने भारत के लिए खोल दिया गया होर्मुज स्ट्रेट! तेल सप्लाई पर नहीं पड़ेगा असर?

India Iran Relations: ईरान पर इजरायल और अमेरिकी हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में उथल-पुथल मची हुई है. कई देशों में तेल और गैस की कमी हो गई है. ईरान होर्मुज स्ट्रेट से होकर किसी भी तेल और गैस पाइपलाइन के रास्ते को रोक रहा है. इस बीच भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमैटिक कामयाबी की खबर सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद ईरान ने भारतीय तेल टैंकरों को होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रास्ता दे दिया है. यह फैसला भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी माना जा रहा है.

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक है. दुनिया भर के तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा यहीं से होकर गुज़रता है. अनुमान के मुताबिक, दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग एक-तिहाई हिस्सा यहीं से गुजरता है. इसलिए, अगर यह रास्ता बंद हो जाता है या टेंशन बढ़ता है, तो दुनिया भर की एनर्जी सप्लाई पर असर पड़ सकता है. भारत कच्चे तेल के इंपोर्ट के लिए भी इसी रास्ते पर बहुत ज़्यादा निर्भर है.

दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत

सूत्रों के मुताबिक, ईरानी विदेश मंत्री के साथ बातचीत के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखना दुनिया भर की एनर्जी सप्लाई और समुद्री व्यापार के लिए बहुत ज़रूरी है. इस बातचीत के बाद ईरान ने भारतीय टैंकरों को इस सेंसिटिव रास्ते से गुज़रने की खास इजाज़त देने का फ़ैसला किया. इससे भारत को काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष की वजह से कई देशों के जहाज़ इस रास्ते पर फंस गए हैं या उन्हें दूसरे रास्ते तलाशने पड़े हैं. भारत ने न सिर्फ़ ईरान के साथ, बल्कि दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतों के साथ भी एक्टिव डिप्लोमैटिक बातचीत जारी रखी है. विदेश मंत्री जयशंकर ने इस मुद्दे पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट से भी बात की. इन बातचीत का मकसद समुद्री व्यापार के रास्ते खुले रखना और ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावटों को रोकना था.

ईरान ने किया सबकुछ क्लियर

इस बीच, ईरान ने साफ किया है कि यह छूट सिर्फ़ भारत पर लागू होती है. अमेरिका, यूरोप और इजरायल जाने वाले जहाजों पर अभी कड़े प्रतिबंध लागू रहेंगे. पश्चिम एशिया में चल रहे मिलिट्री तनाव की वजह से ईरान ने इन देशों के कई जहाजों की आवाजाही पर निगरानी और पाबंदियां बढ़ा दी हैं. ऐसे में भारतीय टैंकरों को मिली इस इजाज़त को भारत के लिए एक डिप्लोमैटिक कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है. फिलहाल, होर्मुज जलडमरूमध्य से गुज़रने वाले जहाजों की संख्या में भारी कमी आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस रूट पर समुद्री ट्रैफिक लगभग 90 परसेंट कम हो गया है. कई देशों के तेल टैंकर इस इलाके में फंसे हुए हैं या सुरक्षा कारणों से अपनी यात्रा रोक दी है.

