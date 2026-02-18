'एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र की में डूबा देंगे'...सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अमेरिका को दी धमकी

Advertisement
Zee SalaamMuslim Worldएयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र की में डूबा देंगे...सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अमेरिका को दी धमकी

Iran Threatens America: अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में बातचीत चल रही थी. वहीं, दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को धमकाते हुए बयान दिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 18, 2026, 09:45 AM IST

Iran Threatens America: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने और परमाणु प्रोग्राम पर समझौते के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड के जिनेवा में बातचीत की. वहीं, दूसरी ओर ईरान अमेरिका को धमकाते हुए भी नजर आ रहा है. ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने बीते मंगलवार (17 फरवरी) को एक बयान दिया, जिसके बाद तहलका मच गया है. उन्होंन अमेरिका के एयरक्राफ्ट को समुद्र में डूबा देने की धमकी दी है. इसी दिन दोनों देशों के बीच जिनेवा में तीन घंटे बैठक हुई थी.

दरअसल, अमेरिका ईरान पर हमले की धमकी देकर प्रमाणु प्रोग्राम समझौता करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान अमेरिका के किसी धमकी से दबाव में नहीं आया है. ईरान अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है. ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि "वह (अमेरिका) कहते हैं, 'हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है'; लेकिन दुनिया की सबसे मजबूत सेना भी कभी-कभी ऐसा प्रहार झेल सकती है कि वह संभल न पाए." उन्होंने आगे कहा "जंग का जहाज़ खतरनाक होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक वह हथियार है जो उसे समुद्र की गहराई में भेज सकता है." 

अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की फौलादी ताकत को दिखा रहा है तो ईरान उसे समंदर के गर्त में डूबाने का एहसास दिला रहा है. अमेरिका ईरान की घेराबंदी के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को ईरान की ओर भेजा है. गौरतलतब है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बीते सोमवार (16 फरवरी) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा "मैं एक सही और बराबर डील करने के लिए असली आइडिया के साथ जिनेवा में हूं." ईरान बैन में राहत के बदले समझौते के लिए तैयार है. जिनेवा में बातचीत से पहले दोनों देशों के बीच ओमान की राजधानी मस्कट में बातचीत हो चुकी है, लेकिन वह बातचीत सफल नहीं हो पाई. दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए ओमान मध्यस्थ के रूप में भूमिका निभा रहा है. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

