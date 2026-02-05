Nuclear Talk: तुर्की में नहीं, इस मुस्लिम मुल्क में होगी ईरान और अमेरिका की बातचीत

Iran America Nuclear Talk: ईरान और अमेरिका के बीच आगामी शुक्रवार (6 फरवरी) को ओमान के मस्कट में बातचीत होगी. इस बात का ऐलान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने किया है. दोनों देशों के बीच बातचीत इनडायरेक्टली होगी, जिसमें ओमान मीडिएटर होगा.

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर इस बात की जानकारी देते हुए लिखा कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील पर शुक्रवार सुबह लगभग 10 बजे मस्कट में बातचीत होने वाली है. उन्होंने कहा कि इस बातचीत के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने के लिए ओमान का आभारी हूँ.

ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील पर बातचीत तुर्की के इस्तांबुल में होनी थी, लेकिन ईरान ने बातचीत के लिए जगह बदलने का अनुरोध किया. अब दोनों देशों के बीच ओमान में बातचीत होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

इससे पहले ईरानी मीडिया ने कहा था कि चर्चा सिर्फ़ ईरान के शांतिपूर्ण न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम और बैन हटाने तक ही सीमित रहेगी, जिसमें दूसरे मामलों को उठाने की कोई गुंजाइश नहीं होगी, यह एक ऐसा रुख है जिस पर तेहरान लगातार कायम रहा है. अराघची के ईरानी डेलीगेशन को लीड करने की उम्मीद है, जिसमें सीनियर डिप्लोमैट माजिद तख्त-रवांची और काज़म ग़रीबाबादी भी शामिल होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, US की तरफ से व्हाइट हाउस के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ होंगे.

गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार धमकी दे चुके हैं कि उन्होंने ईरान की ओर एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है, ईरान को बातचीत करना होगा, नहीं तो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई होगी. हालांकि ईरान ने भी यह साफ कर दिया कि वह जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है. साथ ही ईरान ने यह भी कहा कि वह बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सम्मान और बराबरी पर बतचीत होगी.