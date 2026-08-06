/होर्मुज में खत्म होगा जहाजों का खतरा? ईरान-ओमान सुरक्षित शिपिंग रूट बनाने के बेहद करीब; समझौते पर दुनिया की नजर

इसके अलावा, ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि तेहरान के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी का इस हफ़्ते के आखिर में पाकिस्तान या कतर जाने का कोई प्लान नहीं है. ईरान के विदेश मंत्रालय की एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, ईरान और ओमान के बीच प्रस्तावित रास्ते के भौगोलिक कोऑर्डिनेट्स (स्थान-निर्देशांक) को लेकर एक समझौता हो गया है और जिन खास बातों पर सहमति बनी है, उन्हें शामिल करते हुए एक संयुक्त बयान को अंतिम रूप दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि दोनों देश पिछले दो महीनों से प्रस्तावित रास्ते पर बातचीत कर रहे हैं और ईरानी अधिकारी तकनीकी, कानूनी, सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़े पहलुओं की समीक्षा कर रहे हैं. बघाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के सैन्य हमलों और उससे क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़े असर की वजह से यह स्ट्रेट बंद कर दिया गया था.