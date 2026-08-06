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होर्मुज में खत्म होगा जहाजों का खतरा? ईरान-ओमान सुरक्षित शिपिंग रूट बनाने के बेहद करीब; समझौते पर दुनिया की नजर

Iran Oman Strait of Hormuz Deal: होर्मुज स्ट्रेट से होकर सुरक्षित कमर्शियल शिपिंग रूट बनाने को लेकर ईरान और ओमान के बीच बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई है. इस बीच, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने प्रतिबंधों और सैन्य टकराव का हवाला देते हुए मौजूदा दौर को 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से देश के लिए सबसे मुश्किल समय बताया है.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 06, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 10:25 AM IST
होर्मुज में खत्म होगा जहाजों का खतरा? ईरान-ओमान सुरक्षित शिपिंग रूट बनाने के बेहद करीब; समझौते पर दुनिया की नजर

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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