/होर्मुज में खत्म होगा जहाजों का खतरा? ईरान-ओमान सुरक्षित शिपिंग रूट बनाने के बेहद करीब; समझौते पर दुनिया की नजर

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Iran Oman Strait of Hormuz Deal: होर्मुज होर्मुज से होकर सुरक्षित कमर्शियल शिपिंग रूट बनाने के लिए ईरान और ओमान के बीच बातचीत अपने आखिरी दौर में पहुंच गई है. इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने मौजूदा दौर को देश के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण बताया है और कहा है कि प्रतिबंधों और सैन्य टकराव का दबाव बढ़ रहा है. साथ ही, अमेरिका के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पुष्टि की है कि ईरानी सरकार बंटी हुई है, जिससे दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा.
राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान पर प्रतिबंधों और टकराव का दबाव बढ़ रहा है और उन्होंने मौजूदा समय को 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद का सबसे मुश्किल दौर बताया. बुधवार को सरकारी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में जो उनके पद संभालने की दूसरी वर्षगांठ थी. पेजेश्कियान ने कहा कि प्रतिबंध लगातार बढ़ रहे हैं और उसके बाद सैन्य टकराव भी हो रहा है. आधिकारिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) से बात करते हुए पेज़ेश्कियान ने कहा, "अभी हम जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं, वह क्रांति के बाद के हमारे इतिहास में सबसे मुश्किल है. प्रतिबंध थे और वे बढ़ते ही गए. फिर, उन्होंने हमारे बैंकों और वित्तीय कामकाज पर प्रतिबंध लगा दिए. जब वे उससे संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने युद्ध छेड़ दिया."
टीवी पर दिए इंटरव्यू में ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि इस बाहरी दबाव का मकसद सरकार के लिए जनता का समर्थन कम करना है. उन्होंने दावा किया, "वे जो भी योजनाएं बना रहे हैं और जो भी दबाव डाल रहे हैं, उसका मकसद लोगों को नाराज़ करना और जैसा कि वे कहते हैं, उन्हें विरोध-प्रदर्शन के लिए उकसाना है." पेज़ेश्कियान ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय एकता ने ईरान को इस दबाव का सामना करने में मदद की है. उन्होंने कहा, "अगर हम आज तक टिके हुए हैं, तो इसका श्रेय ईरान के अच्छे लोगों को जाता है."
नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बुधवार को ईरान के साथ संभावित समझौते के बारे में एक अहम बयान दिया. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बातचीत आसान नहीं होगी और इसमें काफी समय लग सकता है. वेंस के अनुसार, ईरानी लोग बहुत जटिल हैं और उनका शासन ढांचा बिखरा हुआ है, जिससे बातचीत की प्रक्रिया मुश्किल हो जाएगी. बुधवार शाम फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, "हमारा काम इससे निपटना और अमेरिकी लोगों और असल में अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सबसे अच्छा नतीजा हासिल करना है. तेल की कीमतें कम होंगी और कम ही रहेंगी. ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होंगे और अमेरिका मज़बूत स्थिति में होगा."
इसके अलावा, ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि तेहरान के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी का इस हफ़्ते के आखिर में पाकिस्तान या कतर जाने का कोई प्लान नहीं है. ईरान के विदेश मंत्रालय की एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, ईरान और ओमान के बीच प्रस्तावित रास्ते के भौगोलिक कोऑर्डिनेट्स (स्थान-निर्देशांक) को लेकर एक समझौता हो गया है और जिन खास बातों पर सहमति बनी है, उन्हें शामिल करते हुए एक संयुक्त बयान को अंतिम रूप दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि दोनों देश पिछले दो महीनों से प्रस्तावित रास्ते पर बातचीत कर रहे हैं और ईरानी अधिकारी तकनीकी, कानूनी, सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़े पहलुओं की समीक्षा कर रहे हैं. बघाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के सैन्य हमलों और उससे क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़े असर की वजह से यह स्ट्रेट बंद कर दिया गया था.