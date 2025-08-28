ईरान-पाकिस्तान से 23 लाख अफगान शरणार्थियों की वापसी, UNHCR ने जताई चिंता
Zee Salaam

ईरान-पाकिस्तान से 23 लाख अफगान शरणार्थियों की वापसी, UNHCR ने जताई चिंता

Afghan Refugees Return: UNHCR ने ईरान और पाकिस्तान से 23 लाख से ज़्यादा अफगान शरणार्थियों की वापसी पर चिंता जताई है. संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में शरणार्थियों की वापसी अफगानिस्तान में मानवीय संकट को और गहरा कर सकती है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 28, 2025, 05:54 PM IST

ईरान-पाकिस्तान से 23 लाख अफगान शरणार्थियों की वापसी, UNHCR ने जताई चिंता

Afghan Refugees Return: अफगानिस्तान में गृहयुद्ध छिड़ने के बाद अफगान नागरिकों ने बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए ईरान और पाकिस्तान में शरण ली थी, लेकिन तालिबान की वापसी के बाद अफगान नागरिकों को जबरन अफगानिस्तान वापस भेजा जा रहा है. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के अनुसार, इस साल 2025 में ईरान और पाकिस्तान से 23 लाख से ज़्यादा अफगान शरणार्थियों को अफगानिस्तान भेजा गया है. यूएनएचसीआर ने चेतावनी दी है कि लौटे हुए इन शरणार्थियों को गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है. 

यूएनएचसीआर ने गुरुवार को कहा कि अफगान शरणार्थी ऐसे देश लौट रहे हैं, जो उन्हें संभालने के लिए तैयार नहीं है. एजेंसी ने सोशल मीडिया पर साझा संदेश में लिखा, “दुनिया अब अफगानों से मुंह नहीं मोड़ सकती.” मानवीय संगठनों ने चेतावनी दी है कि मजबूरन लौटे अफगान शरणार्थी गरीबी, बेरोज़गारी, आवास की कमी और शिक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विशेषकर महिलाओं व लड़कियों पर कड़ी पाबंदियों जैसी समस्याओं से जूझेंगे.

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा कि शरणार्थियों को ऐसे देश भेजा जा रहा है जिसके शासकों पर मानवाधिकारों के व्यवस्थित उल्लंघन के आरोप हैं. इसी बीच पाकिस्तान ने 1 सितंबर तक उन एक मिलियन से अधिक अफगानों को देश छोड़ने की आखिरी तारीख तय की है जिनकी अस्थायी निवास अनुमति समाप्त हो चुकी है. इससे जबरन विस्थापन और बढ़ते मानवीय संकट को लेकर चिंताएं और गहरी हो गई हैं. यूएनएचसीआर ने पहले भी पाकिस्तान से आग्रह किया था कि वह कमजोर और संवेदनशील अफगान शरणार्थियों को निर्वासित न करे.

एजेंसी ने कहा कि महिलाओं, लड़कियों और बीमार लोगों की जबरन वापसी उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के समान होगी. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने पाकिस्तान से छात्रों और चिकित्सा देखभाल की जरूरत वाले लोगों को निर्वासन से छूट देने की अपील की है. साथ ही, उसने पाकिस्तान सरकार द्वारा एक महीने की मोहलत देने का स्वागत किया, लेकिन कहा कि इस अवधि का इस्तेमाल अफगान शरणार्थियों के मामलों की व्यक्तिगत समीक्षा कर मानवीय सिद्धांतों का पालन करने के लिए होना चाहिए.

इनपुट-आईएएनएस

 

Zee Salaam Web Desk

Afghan Refugees Return, Iran Pakistan Deportation

