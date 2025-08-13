Iran की अंधाधुन गिरफ्तारियां, 12 दिन चली जंग, किए 21 हजार लोग अरेस्ट

Iran News: इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन जंग चली. इस दौरान ईरान की पुलिस ने 21,000 तक संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है. यह जानकारी सरकारी मीडिया ने पुलिस प्रवक्ता सईद मोंतेज़ेरोलमहदी के हवाले से दी गई है. बता दें, जून के महीने में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर पहले इजराइल और फिर अमेरिका ने हमला किया था.

13 जून को ईरान पर हमला

यह कार्रवाई 13 जून को शुरू हुए इज़राइली हवाई हमलों के बाद की गई थी. इस अटैक में ईरान के टॉप मिलिट्री अधिकारी, वैज्ञानिक और सैकड़ों आम नागरिक मारे गए थे. इन हमलों के साथ ही अमेरिका ने भी इज़राइल के समर्थन में ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए थे.

ईरान ने खूब की गिरफ्तारियां

हमलों के बाद ईरानी सुरक्षा बलों ने देशभर में सख्त चेकपॉइंट्स लगाए और 'जनता से मिली रिपोर्ट' के आधार पर गिरफ्तारियां शुरू कर दीं. नागरिकों से अपील की गई थी कि वे किसी भी संदिग्ध एक्टिविटी की एजेंसी को जानकारी दें.

पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक, "जनता से मिली कॉल में 41 फीसद तक इजाफा हुआ, जिसके चलते 12 दिन की जंग में 21,000 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि इन लोगों पर कौन से आरोप है. पहले ईरान यह दावा कर चुका है कि कुछ लोगों ने इज़राइल को हमलों में मदद करने वाली जानकारी दी थीं

ईरान दे चुका है फांसी

जून के आखिर से अब तक ईरान सात लोगों को इज़राइल के लिए जासूसी के आरोप में फांसी दे चुका है. जिसमें उसका खुदका एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी शामिल है. उधर इस्लामिक मुल्क ने लोगों को देश से निकालना शुरू कर दिया है. स्थानीय अधिकारियों ने कुछ अफगानों पर भी इज़राइल के लिए जासूसी का आरोप लगाया है.

कई अफगान को किया गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, 2,774 अवैध प्रवासियों को पकड़ा गया और उनके फोन की जांच की गई जिनमें काफी कुथ संदिग्ध मिला. इनमें 261 लोग जासूसी के शक में और 172 लोग बिना अनुमति वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार हुए.