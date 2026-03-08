ईरान में नए सुप्रीम लीडर पर मंथन तेज, विशेषज्ञों की सभा में बहुमत की सहमति; इस नाम से किया इंकार

Iran New Supreme Leader News: बीते 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामेनेई शहीद हो गए थे. उनकी मौत के आयत उल्लाह अली खामेनेई के अगले वारिस को लेकर हलचल तेज हो गई है. कई लोगों के अगले सुप्रीम लीडर बनने को लेकर कयासआराई की जा रही है. अटकलों के बीच उनके उत्तराधिकारी को लेकर ईरान की विशेषज्ञों की सभा में बहुमत पर सहमति बनने की खबर सामने आई है.

तेहरान स्थित मेहर न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की विशेषज्ञों की सभा (Assembly of Experts) ने शहीद नेता आयत उल्लाह अली खामेनेई के उत्तराधिकारी को लेकर बहुमत की सहमति बना ली है. सत्ता परिवर्तन की दिशा में एक और संकेत इस हफ्ते बुधवार को मिला, जब ईरान की नेतृत्व परिषद ने सरकारी मीडिया को बताया कि नए सुप्रीम लीडर की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाएगी.

तसनीम न्यूज एजेंसी के जरिये शेयर किए गए एक वीडियो में एक ईरानी अधिकारी ने सरकारी टेलीविजन से कहा कि "नेतृत्व के क्षेत्र में कोई समस्या पैदा नहीं हो रही है." उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल नेतृत्व परिषद ही देश का संचालन कर रही है. अधिकारी ने कहा, "खुदा का शुक्र है कि हम समाधान के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन मौजूदा हालात जैसे हैं." अधिकारी ने मौजूदा हालात की तुलना उस समय से की जब आयत उल्लाह रुहोल्लाह खुमैनी की मौत के बाद नए सुप्रीम लीडर की तुरंत नियुक्ति कर दी गई थी. उन्होंने कहा कि उस समय ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि हालात जंग जैसे नहीं थे.

ईरानी अधिकारियों ने यह भी कहा कि मौजूदा जंग के बीच भी विशेषज्ञों की सभा लगातार कोशिश कर रही है. इसी बीच संभावित उत्तराधिकारी को लेकर चल रही चर्चाओं के दौरान ईरानी सरकार ने मुंबई स्थित अपने महावाणिज्य दूतावास के जरिए उन खबरों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि मोजतबा खामेनेई को उनके शहीद वालिद अली खामेनेई का उत्तराधिकारी चुना गया है.

महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि मीडिया में चल रही वे रिपोर्टें, जिनमें दावा किया जा रहा है कि ईरान की विशेषज्ञों की सभा ने नेतृत्व के लिए संभावित उम्मीदवार चुन लिया है, उनका कोई आधिकारिक स्रोत नहीं है और उन्हें आधिकारिक तौर पर खारिज किया जाता है. हालांकि कुछ इजरायली मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि मोजतबा खामेनेई को चुना गया है, लेकिन ईरान के आधिकारिक सरकारी मीडिया से इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

बड़े सियासी बदलाव के बीच ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया है कि देश के नागरिक सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई देने के लिए आज रात तेहरान के इमाम खुमैनी नमाज मैदान में आयोजित समारोह में शामिल होंगे. यह कार्यक्रम तीन दिनों तक चलने की उम्मीद है. अंतिम जनाजे के जुलूस की घोषणा बाद में की जाएगी.

इसी बीच क्षेत्रीय संघर्ष भी काफी बढ़ गया है. पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय से हालात उस समय और बिगड़ गए जब अमेरिका और इजरायल के हमलों में आयत उल्लाह अली खामेनेई और कई अन्य प्रमुख लोगों की मौत हो गई. इसके जवाब में तेहरान ने क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजरायली संपत्तियों को निशाना बनाते हुए जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं.

