Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3133124
Zee SalaamMuslim WorldIran War Update: पहले माफी, फिर बमबारी! सऊदी, कतर और बहरीन पर ईरान का हमला

Iran War Update: पहले माफी, फिर बमबारी! सऊदी, कतर और बहरीन पर ईरान का हमला

Iran Israel War Update: ईरान के राष्ट्रपति ने शनिवार (7 मार्च) को खाड़ी के पड़ोसी देशों से माफी मांगी और उन्हें आश्वासन दिया कि अब उन पर हमले नहीं किए जाएगें. लेकिन अगले ही दिन (8 मार्च) को ईरान ने फिर से इन मुल्कों पर हमला बोल दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 08, 2026, 08:45 AM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Iran Israel War Update: ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन ने बीते शनिवार (7 मार्च) को खाड़ी के पड़ोसी देशों से हाल के मिसाइल और ड्रोन हमलों के लिए माफी मांगी. उन्होंने कहा कि ईरान अब खाड़ी के पड़ोसी देशों पर हमले बंद कर देगा, लेकिन उन देशों की जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए होता है, तो ईरान फिर से हमले करेगा. प्रेसिडेंट पेजेशकियन ने शनिवार को माफी मांगी और रविवार (8 मार्च) को खाड़ी के पड़ोसी देशों पर फिर से हमले शुरू कर दिया. ईरान ने सऊदी अरब, कतर, UAE और बहरीन पर फिर से ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है. 

सऊदी अरब की रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि प्रिंस सुल्तान एयर बेस की ओर लॉन्च की गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करके सुनसान इलाके में गिरा दी गई. इस हमले में कोई हताहत की खबर नहीं है. बीते शनिवार (7 मार्च) को एक तरफ ईरानी प्रेसिडेंट ने खाड़ी के पड़ोसी देशों से माफी मांगी और हमले खत्म करने का आश्वासन दिया. वहीं, उसी दिन (7 मार्च) को ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद-बघेर ग़ालिबफ ने साफ तौर पर कहा कि जब तक इस इलाके में US बेस बने रहेंगे, "देशों को शांति नहीं मिलेगी. ईरानी अधिकारी और लोग इस बात पर एकमत हैं."

गौरतलब है कि ईरान पर इजरायल और अमेरिका ने हमला किया, जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या कर दी. इस हमले के बाद युद्ध की शुरुआत हो गई. ईरान ने खाड़ी के पड़ोसी देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाना शुरू किया. साथ ही ईरान ने सऊदी में अमेरिका की एम्बेसी को पर भी हमला किया. ईरान ने दावा किया है कि उसके हमलों में अमेरिका के लगभग 500 सैनिकों की मौत हो गई है, लेकिन अमेरिका ने सिर्फ 6 सैनिकों की मृत्यु की बात कही है. 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Iran Israel War UpdateIran Attack Gulf Countresmuslim world newsToday News

Trending news

Iran Israel War Update
Iran War Update: पहले माफी, फिर बमबारी! सऊदी, कतर और बहरीन पर ईरान का हमला
Iran Israel War Update
अमेरिका और इजरायल का युद्ध अपराध, ईरान में एम्बुलेंस और अस्पतालों को बनाया निशाना
Delhi news
तरुण केस पर गुस्सा जायज, पर सांप्रदायिक रंग देने वाले उत्पातियों पर एक्शन क्यों नहीं
UP News
ईरान की जंग ने छीन ली मां की नींद; मुजफ्फरनगर का जीशान कई दिनों से लापता
jammu kashmir news
पुलवामा से बांदीपोरा तक जश्न; तौसीफ गनी और दृष्टिबाधित इरफान ने UPSC में मारी बाजी
Jung-E-Badra
Jung-E-Badra: इस्लाम की पहली लड़ाई जब बड़ी फौज से भिड़ कर 313 मुसलमानों की हुई थी जीत
UPSC CSE Result 2025
UPSC: कैंसर और 4 मेजर सर्जरी से उठकर एक शख्स बना IAS; करोड़ों बीमार को दे गया प्रेरणा
West Bengal news
महबूब को जबरन भेजा गया था बांग्लादेश; अब EC ने सुबूत देख वोटर लिस्ट में जोड़ा नाम
Bihar News
कांग्रेस के मुस्लिम MP बीजेपी को देंगे समर्थन; बिहार-बंगाल का चाहते हैं बंटवारा!
iran israel war
2350km की दूरी 4 देश और 5 सिक्यूरिटी लेयर को भेदकर इजराइल में कयामत बरपा रहा ईरान