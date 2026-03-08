Iran War Update: पहले माफी, फिर बमबारी! सऊदी, कतर और बहरीन पर ईरान का हमला

Iran Israel War Update: ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन ने बीते शनिवार (7 मार्च) को खाड़ी के पड़ोसी देशों से हाल के मिसाइल और ड्रोन हमलों के लिए माफी मांगी. उन्होंने कहा कि ईरान अब खाड़ी के पड़ोसी देशों पर हमले बंद कर देगा, लेकिन उन देशों की जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए होता है, तो ईरान फिर से हमले करेगा. प्रेसिडेंट पेजेशकियन ने शनिवार को माफी मांगी और रविवार (8 मार्च) को खाड़ी के पड़ोसी देशों पर फिर से हमले शुरू कर दिया. ईरान ने सऊदी अरब, कतर, UAE और बहरीन पर फिर से ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है.

सऊदी अरब की रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि प्रिंस सुल्तान एयर बेस की ओर लॉन्च की गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करके सुनसान इलाके में गिरा दी गई. इस हमले में कोई हताहत की खबर नहीं है. बीते शनिवार (7 मार्च) को एक तरफ ईरानी प्रेसिडेंट ने खाड़ी के पड़ोसी देशों से माफी मांगी और हमले खत्म करने का आश्वासन दिया. वहीं, उसी दिन (7 मार्च) को ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद-बघेर ग़ालिबफ ने साफ तौर पर कहा कि जब तक इस इलाके में US बेस बने रहेंगे, "देशों को शांति नहीं मिलेगी. ईरानी अधिकारी और लोग इस बात पर एकमत हैं."

गौरतलब है कि ईरान पर इजरायल और अमेरिका ने हमला किया, जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या कर दी. इस हमले के बाद युद्ध की शुरुआत हो गई. ईरान ने खाड़ी के पड़ोसी देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाना शुरू किया. साथ ही ईरान ने सऊदी में अमेरिका की एम्बेसी को पर भी हमला किया. ईरान ने दावा किया है कि उसके हमलों में अमेरिका के लगभग 500 सैनिकों की मौत हो गई है, लेकिन अमेरिका ने सिर्फ 6 सैनिकों की मृत्यु की बात कही है.