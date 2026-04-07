UAE पर ईरान का बड़ा हमला, बैलिस्टिक मिसाइल से फोर डाला टेलीकॉम सेंटर

Iran Attack UAE Telecom Center: ईरान ने एक बार फिर यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) पर हमला किया है. ईरान ने मंगलवार (7 अप्रैल) को UAE के शारजाह के मध्य क्षेत्र में एक टेलीकॉम सेंटर को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया. इस हमले में दो लोग घायल हो गए. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान द्वारा UAE के टेलीकॉम सेंटर पर किए गए हमले में जो दो लोग घायल हुए हैं, वे पाकिस्तान के नागरिक हैं. दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. इससे पहले, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार (6 अप्रैल) को कहा था कि उसके हवाई रक्षा प्रणालियों ने ईरान से दागे गए कई हवाई खतरों को सफलतापूर्वक रोक दिया, क्योंकि इस क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में, मंत्रालय ने कहा, "UAE की हवाई रक्षा प्रणालियों ने 12 बैलिस्टिक मिसाइलों, 2 क्रूज मिसाइलों और 19 UAVs को निशाना बनाया." इसमें आगे कहा गया कि ये हमले 6 अप्रैल, 2026 को हुए थे, जिनमें ईरान से दागे गए आने वाले प्रोजेक्टाइल को निशाना बनाया गया था. एक व्यापक ऑपरेशनल अपडेट देते हुए, मंत्रालय ने कहा, "ईरान के इन खुले हमलों की शुरुआत के बाद से, UAE की हवाई रक्षा प्रणालियों ने कुल 519 बैलिस्टिक मिसाइलों, 26 क्रूज मिसाइलों और 2,210 UAVs को निशाना बनाया है."

हमलों के पैमाने के बावजूद, अधिकारियों ने बताया कि हमलों की इस नई लहर में हताहतों की संख्या सीमित रही। बयान में कहा गया, "इन हमलों के परिणामस्वरूप 4 लोग घायल हुए, जिनकी चोटें मामूली से लेकर मध्यम और गंभीर स्तर की थीं." घायलों की कुल संख्या अब 221 तक पहुंच गई है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मिस्र जैसे कई देशों के नागरिक शामिल हैं. बयान में कहा गया, "घायलों की कुल संख्या 221 तक पहुंच गई है, जिसमें विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोग शामिल हैं, जैसे अमीराती, मिस्रवासी, सूडानी, इथियोपियाई, फिलिपिनो, पाकिस्तानी, ईरानी, ​​भारतीय, बांग्लादेशी, श्रीलंकाई, अज़रबैजानी, यमनी, युगांडावासी, इरिट्रियाई, लेबनानी, अफगान, बहरीनी, कोमोरियन, तुर्की, इराकी, नेपाली, नाइजीरियाई, ओमानी, जॉर्डनवासी, फिलिस्तीनी, घानावासी, इंडोनेशियाई, स्वीडिश, ट्यूनीशियाई, मोरक्कोवासी और रूसी."

Add Zee News as a Preferred Source

मंत्रालय ने आगे पुष्टि की कि हाल की घटनाओं में किसी की जान नहीं गई है. इसमें कहा गया, "पिछले कुछ घंटों में किसी शहीद या हताहत की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है." हालांकि, हमलों की शुरुआत के बाद से, मरने वालों की संख्या में दो अमीराती कर्मी और सशस्त्र बलों के साथ अनुबंधित एक मोरक्को का नागरिक शामिल है. मंत्रालय ने कहा, "पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, फ़िलिस्तीनी, भारतीय और मिस्र की नागरिकता वाले नागरिकों की कुल 10 मौतें हुई हैं."

अपनी तैयारियों की पुष्टि करते हुए, मंत्रालय ने ज़ोर देकर कहा, "रक्षा मंत्रालय ने दोहराया कि वह किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार और तत्पर है, और देश की सुरक्षा को कमज़ोर करने के किसी भी प्रयास का वह पूरी दृढ़ता से सामना करेगा. ऐसा वह इस तरह से करेगा जिससे देश की संप्रभुता, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित हो, और उसके हितों व राष्ट्रीय क्षमताओं की रक्षा हो सके."