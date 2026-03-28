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ईरान ने दुबई में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किया हमला, मीडिल ईस्ट में मचा हड़कंप

Iran War Update: ईरान ने दावा किया कि उसने दुबई में मौजूद दो अमेरिकी सैन्य बेसों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 28, 2026, 06:04 PM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Iran War Update: ईरान ने शनिवार (28 मार्च) को दावा किया कि उसने दुबई में अमेरिकी आर्मी के दो ठिकानों पर हमला किया है, जबकि मिडिल ईस्ट में लड़ाई जारी है, ईरानी सरकारी मीडिया फ़ार्स न्यूज़ एजेंसी ने बताया. हज़रत ख़ातम अल-अनबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर के एक प्रवक्ता ने दावा किया कि इस इलाके में उनके बेस पर ईरान के हमलों के बाद US आर्मी के लोग इन ठिकानों पर चले गए थे.

प्रवक्ता ने दावा किया कि इन ठिकानों में 500 से ज़्यादा US आर्मी के लोग थे, पहले ठिकाने में लगभग 400 और दूसरे ठिकाने में 100. फ़ार्स न्यूज़ एजेंसी द्वारा रिपोर्ट किए गए प्रवक्ता के दावों के मुताबिक, IRGC ने इन जगहों की पहचान की और सटीक मिसाइलों और ड्रोन हमलों को अंजाम दिया और भारी नुकसान पहुंचाया. स्पोक्सपर्सन ने आगे कहा, "ट्रंप और US आर्मी के कमांडरों को यह पूरी तरह समझ आ गया होगा कि यह इलाका अमेरिकी सैनिकों के लिए कब्रिस्तान बन जाएगा, और उनके पास बहादुर लोगों और इस्लाम के बहादुर योद्धाओं की भगवान की मर्ज़ी के आगे सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा."

इस बीच, CBS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पेंटागन 82वें एयरबोर्न डिवीज़न से सैनिकों को मिडिल ईस्ट में तैनात कर सकता है. न्यूज़ रिपोर्ट में प्लानिंग से जुड़े एक सोर्स का हवाला देते हुए कहा गया है कि पेंटागन डिवीज़न के कुछ हिस्सों, जिसमें एक कमांड कंपोनेंट और कुछ ग्राउंड फोर्स शामिल हैं, को इस इलाके में भेजने की प्लानिंग कर रहा है.

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अमेरिका ईरान के खार्ग आइलैंड में एक संभावित ग्राउंड ऑपरेशन पर भी विचार कर रहा है. इस बीच, ईरानियों ने माइंस बिछाना शुरू कर दिया है और आइलैंड पर और फोर्स भेज दी हैं. एक CNN रिपोर्ट में बिना नाम बताए सोर्स के हवाले से बताया गया है कि ईरान आइलैंड के चारों ओर एंटी-पर्सनल और एंटी-आर्मर माइंस समेत जाल भी बिछा रहा है, जहाँ US सैनिक शायद एम्फीबियस लैंडिंग कर सकते हैं. कहा जाता है कि खार्ग आइलैंड देश के लगभग 90% क्रूड एक्सपोर्ट को हैंडल करता है. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस आइलैंड पर कब्ज़ा करने के लिए US सैनिकों का इस्तेमाल करने और होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए इसका फ़ायदा उठाने पर विचार कर रहा है.

 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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