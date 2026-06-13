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इस डेट में तेहरान से मशहद तक गूंजेगा खामेनेई का नाम, करोड़ों की मौजूदगी में इमाम रजा के रौजे में होगी आखिरी रस्में

Ayatollah Ali Khamenei Funeral Preparations: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार और तदफीन की रस्में 4 से 9 जुलाई के बीच आयोजित होंगी. तेहरान, कुम और मशहद में होने वाले प्रोग्राम में करोड़ों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. इसी बीच ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते की कोशिशें भी जारी हैं.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 13, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:02 PM IST
इस डेट में तेहरान से मशहद तक गूंजेगा खामेनेई का नाम, करोड़ों की मौजूदगी में इमाम रजा के रौजे में होगी आखिरी रस्में
Image Credit: ईरान के सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामेनेई (फाइल फोटो)

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