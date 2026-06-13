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Iran News: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामेनेई की शहादत के कई महीने बाद अब उनके अंतिम संस्कार और तदफीन की तैयारियां आखिरी स्टेज में पहुंच गई हैं. इस बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजरायल के जरिये शुरू की गई जंग को खत्म करने की कोशिशें जारी हैं. दुनिया भर के लोगों की निगाहें अमेरिका और ईरान के बीच जारी शांतिवार्ता पर टिकी है.
एक ओर शहीद आयत उल्लाह अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने की तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी ओर ईरान, अमेरिका और क्षेत्रीय देशों के बीच समझौते की उम्मीदें भी तेज हो गई हैं. ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक, आयत उल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार, जनाजे और तदफीन से जुड़ी सभी रस्में 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच आयोजित की जाएंगी. इस कार्यक्रम में पूरे ईरान से दो करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है.
पूर्व सुप्रीम लीडर की मौत उस समय हुई थी, जब अमेरिका और इजरायल ने बीते 28 फरवरी को अचनाक ईरान पर हमला कर दिया. इस हमले में बेगुनाहों के साथ आयत उल्लाह अली खामेनेई के अलावा ईरानी फौज के कई टॉप कमांडर शहीद हो गए थे. खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई ने नेतृत्व संभाला है. उन्हें अपने वालिद की तुलना में ज्यादा कठोर रुख वाला नेता माना जाता है.
शहीद आयत उल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की शुरुआत राजधानी तेहरान से होने की उम्मीद है. इसके बाद जनाजा कुम ले जाया जाएगा, जो कई प्रमुख शिया धर्मगुरुओं का केंद्र माना जाता है. फिर इसे मशहद पहुंचाया जाएगा, जो खामेनेई का जन्मस्थान है. मशहद स्थित इमाम रजा का रौजा शिया मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थलों में गिना जाता है. वहीं, खामेनेई को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. फरवरी में हुए हमले में मारी गई उनकी बेटी और दामाद के अंतिम संस्कार भी उसी दिन किए जाएंगे.
आयत उल्लाह अली खामेनेई ने 1989 में आयत उल्लाह रुहोल्लाह खुमैनी की मौत के बाद ईरान की कमान संभाली थी. खुमैनी वही नेता थे जिन्होंने शाह के शासन को खत्म कर इस्लामी गणराज्य की स्थापना की थी. खामेनेई ने अपने लंबे शासनकाल के दौरान शिया धार्मिक नेतृत्व को मजबूत किया और रिवोल्यूशनरी गार्ड को देश की सबसे प्रभावशाली संस्थाओं में बदल दिया. यह संगठन न सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रमुख आधार बना, बल्कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में भी इसकी अहम भूमिका रही.