आयत उल्लाह अली खामेनेई ने 1989 में आयत उल्लाह रुहोल्लाह खुमैनी की मौत के बाद ईरान की कमान संभाली थी. खुमैनी वही नेता थे जिन्होंने शाह के शासन को खत्म कर इस्लामी गणराज्य की स्थापना की थी. खामेनेई ने अपने लंबे शासनकाल के दौरान शिया धार्मिक नेतृत्व को मजबूत किया और रिवोल्यूशनरी गार्ड को देश की सबसे प्रभावशाली संस्थाओं में बदल दिया. यह संगठन न सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रमुख आधार बना, बल्कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में भी इसकी अहम भूमिका रही.