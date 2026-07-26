/सऊदी पर हूती का सबसे बड़ा हमला! अरामको के ऑयल प्लांट्स पर दागीं मिसाइलें और ड्रोन

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Houthi Attack on Saudi Arabia: यमन में ईरान के सपोर्ट वाले हूती विद्रोहियों ने 23 जुलाई को सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था. हूती ने कहा यह हमला स्ट्रेटेजिक रेड सी शहर होदेइदा पर सऊदी एयरस्ट्राइक का बदला है. मिडिल ईस्ट में जरूरी शिपिंग रूट्स को लेकर टेंशन बढ़ रहा है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल के लिए मुकाबला कर रहे हैं. हूती के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने पहले से रिकॉर्ड किए गए एक बयान में कहा कि हमला रेड सी शहरों यानबू और जीज़ान में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी अरामको के प्लांट्स को टारगेट करके किया गया था.
सऊदी अरब के सिविल डिफेंस ने बताया कि शनिवार सुबह दोनों शहरों में कई बार अलर्ट जारी किए गए, हालांकि किंगडम ने इस पर और कोई कमेंट नहीं किया. रात भर ईरान पर हमलों की कोई रिपोर्ट नहीं आई, जो पिछले दो हफ्तों में लगातार रातों से हो रहे US हमलों से अलग है. रेड सी में बढ़ते टेंशन से ग्लोबल शिपिंग के लिए और खतरा पैदा हो गया है.
बाब अल-मंडेब स्ट्रेट को बंद करने की धमकी
हूतियों ने सऊदी अरब से जुड़े शिपिंग के लिए बाब अल-मंडेब स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दी है. यह धमकी यमन में किंगडम की नाकाबंदी और हाल ही में विद्रोहियों के कब्ज़े वाली राजधानी सना में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले के बदले में दी गई है. हूतियों के नेतृत्व वाली सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के हेड महदी अल-मशात ने कहा, "हमला खत्म करने और नाकाबंदी हटाने के अलावा कुछ भी काफी नहीं होगा. नहीं तो, यह सब एक भ्रम है."
दुनिया भर का लगभग 12 फीसद होता है ट्रेड
अरब पेनिनसुला के दक्षिणी सिरे पर मौजूद बाब अल-मंडेब स्ट्रेट, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाला एक जरूरी शिपिंग चोकपॉइंट है. दुनिया भर का लगभग 12 फीसद ट्रेड, जिसमें सभी कंटेनर ट्रैफिक का एक चौथाई हिस्सा शामिल है, इसी पतले पानी के रास्ते से होकर गुजरता है. हूतियों ने इस हफ़्ते की शुरुआत में लाल सागर में दो सऊदी तेल टैंकरों को निशाना बनाया था. जवाब में सऊदी अरब ने होदेइदा पर हमला किया, विद्रोहियों का विरोध कर रहे सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने शनिवार को कहा. हूती हेल्थ मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन अनीस अल-अस्बाही ने कहा कि शुक्रवार देर रात पोर्ट और सरकारी टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन को टारगेट करके हमला किया गया, जिसमें दो लोग घायल हो गए.
ईरान के मंत्री ने हमले की निंदा की
सऊदी के नेतृत्व वाले कोएलिशन ने कहा कि उसने पोर्ट को टारगेट नहीं किया, बल्कि होदेइदाह प्रांत में "रेड सी में कमर्शियल जहाजों के खिलाफ खतरों" से जुड़े "लेजीटिमेट मिलिट्री टारगेट" पर हमला किया. ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराघची ने शनिवार को सरकारी अखबार ईरान में छपे एक इंटरव्यू में यमन संघर्ष को "मिलिट्री टकराव" के बिना सुलझाने के लिए "डिप्लोमेसी और बातचीत" की अपील की. इस बीच, ईरान के हेल्थ मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन हुसैन करमनपुर ने एक्स पर पोस्ट किया कि यह "ईरान में एक शांतिपूर्ण रात" थी. पिछली 13 रातों के उलट नए हमले न होने का जिक्र करते हुए. हालांकि, ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने शनिवार को कैस्पियन सागर में एक ईरानी कमर्शियल जहाज पर यूक्रेन के हमले की निंदा की.