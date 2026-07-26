/सऊदी पर हूती का सबसे बड़ा हमला! अरामको के ऑयल प्लांट्स पर दागीं मिसाइलें और ड्रोन

ईरान के मंत्री ने हमले की निंदा की

सऊदी के नेतृत्व वाले कोएलिशन ने कहा कि उसने पोर्ट को टारगेट नहीं किया, बल्कि होदेइदाह प्रांत में "रेड सी में कमर्शियल जहाजों के खिलाफ खतरों" से जुड़े "लेजीटिमेट मिलिट्री टारगेट" पर हमला किया. ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराघची ने शनिवार को सरकारी अखबार ईरान में छपे एक इंटरव्यू में यमन संघर्ष को "मिलिट्री टकराव" के बिना सुलझाने के लिए "डिप्लोमेसी और बातचीत" की अपील की. ​​इस बीच, ईरान के हेल्थ मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन हुसैन करमनपुर ने एक्स पर पोस्ट किया कि यह "ईरान में एक शांतिपूर्ण रात" थी. पिछली 13 रातों के उलट नए हमले न होने का जिक्र करते हुए. हालांकि, ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने शनिवार को कैस्पियन सागर में एक ईरानी कमर्शियल जहाज पर यूक्रेन के हमले की निंदा की.