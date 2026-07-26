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सऊदी पर हूती का सबसे बड़ा हमला! अरामको के ऑयल प्लांट्स पर दागीं मिसाइलें और ड्रोन

Houthi Attack on Saudi Arabia: ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने का दावा किया है. हूतियों के मुताबिक, यह हमला होदेइदाह पर सऊदी हवाई हमलों के जवाब में किया गया था. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByTauseef Alam
Published: Jul 26, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 09:02 AM IST
सऊदी पर हूती का सबसे बड़ा हमला! अरामको के ऑयल प्लांट्स पर दागीं मिसाइलें और ड्रोन

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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