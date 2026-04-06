हाइफा में कहर बनकर गिरे ईरानी मिसाइल, मलबे में दफन हो गए इजरायली

Iran Attack Haifa Killed Two Israeli: ईरान ने सोमवार (6 अप्रैल) को इजरायल के पोर्ट सिटी 'हाइफा' पर एक बार फिर भीषण हमला किया है. इस हमले में दो इजरायली नागरिक मारे गए हैं और अभी भी चार अन्य लोगों की तलाशी हो रही है. जानकारी के मुताबिक ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल हाइफा में एक बिल्डिंग को हिट किया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई. साथ ही ध्वस्त हुई बिल्डिंग के मलबे में अभी भी चार लोग फंसे हुए हैं. बचावकर्मी उन्हें खोजने का प्रयास कर रहे हैं. हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि मलबे में फंसे लोग जीवित हैं या मारे जा चुके हैं.

इज़राइल के पुलिस कमिश्नर डैनी लेवी ने घटनास्थल पर मौजूद पत्रकारों से बात करते हुए कहा "हम अपने पास मौजूद सभी संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए, परिवार के उन चार सदस्यों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिनके यहाँ होने की संभावना है." लेवी ने यह भी बताया कि रिहायशी इमारत पर गिरी बैलिस्टिक मिसाइल का वॉरहेड (विस्फोटक हिस्सा) शायद टकराने पर फटा नहीं था." इसलिए हमने कई इमारतों को खाली करवा लिया, ताकि अगर किसी अप्रत्याशित स्थिति में मिसाइल फट भी जाए, तो किसी को कोई नुकसान न पहुँचे."

हाइफ़ा में 10 से ज़्यादा जगहों पर हुए हमले

इजरायल की आपातकालीन सेवा, मैगन डेविड एडोम ने भी सोमवार (6 अप्रैल) को बताया कि हाइफा में एक रिहायशी इमारत पर मिसाइल हमले के बाद कई लोग घायल हो गए. इस बीच, अल जज़ीरा ब्रेकिंग ने बताया कि ईरानी हमलों के ताज़ा दौर में हाइफ़ा में 10 से ज़्यादा जगहों को निशाना बनाया गया.

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क्लस्टर बम के हमले से लगी आग

टाइम्स ऑफ़ इज़राइल ने बचाव सेवाओं के हवाले से बताया कि हाइफ़ा में क्लस्टर बम (गुच्छेदार बम) के हमले के बाद मध्य इज़राइल में भी नुकसान की ख़बरें मिली हैं. रिपोर्ट में बताया गया कि फुटेज के अनुसार, बम के संदिग्ध हमलों में से एक से एक कार में आग लग गई, जबकि दूसरे हमले से एक गाड़ी पलट गई. MDA के अनुसार, उत्तरी इज़राइल की ओर मिसाइल दागे जाने के बाद, पैरामेडिक्स घायल लोगों को प्राथमिक उपचार दे रहे हैं और धुएँ के संपर्क में आने से मामूली रूप से घायल चार मरीज़ों को रामबम अस्पताल पहुँचा रहे हैं.

खामेनेई की हत्या के बाद ईरान का ऐलाने जंग

अमेरिका-इज़राइल और ईरान के बीच पिछले 37 दिन से युद्ध चल रहा है. इस युद्ध की शुरुआत बीते 28 फरवरी को अयातुल्ला अली खामेनेई और ईरान के शीर्ष कमांडरों की हत्या के बाद शुरू हुआ था, जिसके बाद पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में नागरिकों, औद्योगिक और रणनीतिक बुनियादी ढाँचे पर लगातार हमले हुए.