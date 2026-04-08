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ईरान-अमेरिका सीजफायर डील पर ब्रिटेन और यूरोप का आया बड़ा बयान, जानें क्या कहा?

Britain on US Iran Ceasefire: ईरान और इजरायल-अमेरिका युद्ध खत्म हो गया है. तीनों देशों के बीच सीजफायर का ऐलान हो गया है.  अमेरिका और ईरान के इस कदम का कई देश स्वागत कर रहे हैं. अब मिडिल ईस्ट में शांति बहाल होने की उम्मीद है. इस बीच ब्रिटेन और यूरोप ने बड़ा बयान दिया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 08, 2026, 04:16 PM IST

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ईरान-अमेरिका सीजफायर डील पर ब्रिटेन और यूरोप का आया बड़ा बयान, जानें क्या कहा?

Iran Ceasefire Celebration: ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच पिछले 39 दिनों से जारी जंग अब खत्म हो गया है. तीनों देशों के बीच दो हफ्ते के लिए सीजफायर का ऐलान हुआ है. इस ऐलान के बाद मिडिल ईस्ट में शांति की आने की उम्मीद है. संयुक्त राष्ट्र सहित कई देशों ने इस संघर्ष-विराम समझौते का स्वागत किया है. इस बीच, अमेरिका के दो सबसे करीबी सहयोगियों ने भी ईरान और अमेरिका के इस कदम का स्वागत किया है. 

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने एक्स पर पोस्ट कर अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच हुए सीजफायर डील का स्वागत किया है. उन्होंने एक्स पर लिखा, “मैं रात भर में हुए सीज़फ़ायर समझौते का स्वागत करता हूं, जिससे इस क्षेत्र और दुनिया को कुछ राहत मिलेगी.” उन्होंने आगे कहा, “अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हमें इस सीज़फ़ायर को समर्थन देने और इसे बनाए रखने के लिए हर ज़रूरी कोशिश करनी चाहिए, ताकि यह एक स्थायी समझौते में बदल सके और होर्मुज़ जलडमरूमध्य को फिर से खोला जा सके.”

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने क्या कहा?
वहीं, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भी एक्स पर एक पोस्ट में इस समझौते का स्वागत किया. उन्होंने लिखा, “मैं अमेरिका और ईरान के बीच कल रात हुए दो हफ़्ते के सीज़फ़ायर का स्वागत करती हूं. इसकी बहुत जरूरत थी, क्योंकि इससे तनाव कम करने में मदद मिलेगी. मैं पाकिस्तान को उसकी मध्यस्थता की कोशिशों के लिए धन्यवाद देती हूं.” उन्होंने आगे कहा, “अब यह बहुत जरूरी है कि इस संघर्ष के स्थायी समाधान की दिशा में बातचीत जारी रहे. हम इस मकसद के लिए अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखेंगे.”

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क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर भारी बमबारी की थी. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए थे. उनकी शहादत के बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़क गया. ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल पर हमला शुरू कर दिया. इसके बाद मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर दिया. इस हमले में अमेरिका का भारी नुकसान हुआ है. साथ ही इजरायल के कई शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं. ईरान ने अमेरिका के कई विमान और हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं. 

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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