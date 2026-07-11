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दुनिया का सबसे बड़ा जनाज़ा! सुप्रीम लीडर खामेनेई की आखिरी रसूमात में इतने करोड़ लोगों के पहुंचने का दावा

Khamenei Funeral News: अमेरिकी और इजरायली हमले में ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए थे. उनकी शहादत के चार महीने बाद आखिरी रसूमात के लिए जुलूस निकाला गया. इस जुलूस में करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 11, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 11:27 AM IST
दुनिया का सबसे बड़ा जनाज़ा! सुप्रीम लीडर खामेनेई की आखिरी रसूमात में इतने करोड़ लोगों के पहुंचने का दावा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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