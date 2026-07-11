/दुनिया का सबसे बड़ा जनाज़ा! सुप्रीम लीडर खामेनेई की आखिरी रसूमात में इतने करोड़ लोगों के पहुंचने का दावा

क्या है पूरा मामला

दरअसल, 28 फरवरी को ईरान पर इजरायल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया था. इस हमले में कम से कम हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे. सैकड़ों की संख्या में स्कूल की बच्चियां शहीद हो गईं. वहीं, ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए. इनके साथ ही ईरान के कई मिलिट्री सैन्य अधिकारी भी शहीद हो गए. इस अमेरिका-इजरायल हमले में ईरान के नए सुप्रीम लीडर गंभीर रूप से घायल हो गए थे. तब से उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है. वहीं, 4 जुलाई को तेहरान के ग्रैंड मोसाला धार्मिक परिसर में हुई, जहां हजारों लोग जमा हुए और आखिरी रसूमात की जुलूस शुरू होने से पहले खामेनेई का ताबूत सार्वजनिक दर्शन के लिए रखा गया. यह जुलूस कई शहरों से होकर गुज़रा.