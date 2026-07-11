/दुनिया का सबसे बड़ा जनाज़ा! सुप्रीम लीडर खामेनेई की आखिरी रसूमात में इतने करोड़ लोगों के पहुंचने का दावा

राज्य चुनें
Khamenei Funeral: अमेरिका ने ईरान पर 28 फरवरी को हमला किया था. इस हमले में ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए थे. साबिक सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद आखिरी रसूमात की प्रक्रिया छह दिनों तक चली. इन कार्यक्रमों में 4.3 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को खिराज-ए-अकीदत पेश की. 9 जुलाई को मशहद में इमाम रज़ा दरगाह में सुप्रीम लीडर को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया.
ईरान के सरकारी प्रेस टीवी ने इन घटनाओं को दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा बताया. तेहरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने बताया कि खामेनेई को ईरान की सबसे पाक शिया जगह, इमाम रज़ा श्राइन के मेमोरियल हॉल में दफनाया गया. निजी तौर पर दफनाने से पहले लगभग एक हफ़्ते तक आखिरी रसूमात के जुलूस निकाले गए. इन कार्यक्रमों में 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ-साथ ईरान के क्षेत्रीय सहयोगियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए जिनमें गाजा से हमास और इस्लामिक जिहाद, लेबनान से हिज़्बुल्लाह और यमन से हूती शामिल थे. वहीं, सुप्रीम लीडर के जनाजे में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई शामिल नहीं हुए. लेकिन अयातुल्ला अली खामेनेई के तीनों बेटे मोस्तफ़ा, मेसम और मसूद खामेनेई जनाजे में शामिल हुए हैं.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, 28 फरवरी को ईरान पर इजरायल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया था. इस हमले में कम से कम हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे. सैकड़ों की संख्या में स्कूल की बच्चियां शहीद हो गईं. वहीं, ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए. इनके साथ ही ईरान के कई मिलिट्री सैन्य अधिकारी भी शहीद हो गए. इस अमेरिका-इजरायल हमले में ईरान के नए सुप्रीम लीडर गंभीर रूप से घायल हो गए थे. तब से उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है. वहीं, 4 जुलाई को तेहरान के ग्रैंड मोसाला धार्मिक परिसर में हुई, जहां हजारों लोग जमा हुए और आखिरी रसूमात की जुलूस शुरू होने से पहले खामेनेई का ताबूत सार्वजनिक दर्शन के लिए रखा गया. यह जुलूस कई शहरों से होकर गुज़रा.
होर्मुज़ में हमले के बाद भड़का युद्ध
गौरतलब है कि फरवरी में इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमलों के बाद ईरान के साथ टकराव शुरू हो गया, जिसमें ईरान के मुताबिक, 3,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई. इसके जवाब में ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल करके इजरायल और अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. पिछले महीने दोनों देशों ने टकराव खत्म करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, लेकिन बाद में तनाव और बढ़ गया. होर्मुज़ में तीन कमर्शियल जहाजों पर कथित हमलों के बाद स्थिति और खराब हो गई. ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर भी हमला करने का दावा किया.