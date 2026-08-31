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अमेरिका ने लराक पर बम बरसाए, ईरान ने जॉर्डन में एयरबेस पर मिसाइलों की कर दी बौछार!

Iran Attack on US Airbases in Jordan: ईरान के IRGC ने दावा किया कि उसने लर्रक द्वीप पर अमेरिका और इजरायल के कथित हमले के जवाब में जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए. IRGC ने हमले में भारी नुकसान का दावा किया है और भविष्य में और भी कड़े जवाब की चेतावनी दी है.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 31, 2026, 09:23 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 09:23 AM IST
अमेरिका ने लराक पर बम बरसाए, ईरान ने जॉर्डन में एयरबेस पर मिसाइलों की कर दी बौछार!

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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