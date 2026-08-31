/अमेरिका ने लराक पर बम बरसाए, ईरान ने जॉर्डन में एयरबेस पर मिसाइलों की कर दी बौछार!

Iran Attack on US Airbases in Jordan: ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने सोमवार को दावा किया कि उसने जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से संयुक्त हमला किया है. यह कार्रवाई रविवार रात ईरान के लराक द्वीप पर कथित अमेरिकी-इजरायली हवाई हमले के जवाब में की गई. IRGC के बयान का हवाला देते हुए ईरानी समाचार एजेंसी फार्स ने बताया कि ईरानी बलों ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल-अजराक अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया. बयान के मुताबिक, हमले में इन ठिकानों पर तकनीकी और रखरखाव के बुनियादी ढांचे के साथ-साथ उन क्षेत्रों को भी निशाना बनाया गया जहां दुश्मन के लड़ाकू विमान तैनात थे. IRGC ने दावा किया कि हमले से भारी नुकसान हुआ.