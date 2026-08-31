/अमेरिका ने लराक पर बम बरसाए, ईरान ने जॉर्डन में एयरबेस पर मिसाइलों की कर दी बौछार!

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Iran Attack on US Airbases in Jordan: ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने सोमवार को दावा किया कि उसने जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से संयुक्त हमला किया है. यह कार्रवाई रविवार रात ईरान के लराक द्वीप पर कथित अमेरिकी-इजरायली हवाई हमले के जवाब में की गई. IRGC के बयान का हवाला देते हुए ईरानी समाचार एजेंसी फार्स ने बताया कि ईरानी बलों ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल-अजराक अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया. बयान के मुताबिक, हमले में इन ठिकानों पर तकनीकी और रखरखाव के बुनियादी ढांचे के साथ-साथ उन क्षेत्रों को भी निशाना बनाया गया जहां दुश्मन के लड़ाकू विमान तैनात थे. IRGC ने दावा किया कि हमले से भारी नुकसान हुआ.
IRGC ने कहा, "आक्रामकता और अपराध के कृत्य होर्मुज जलडमरूमध्य पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के नियंत्रण को कमजोर करने के दुश्मन के प्रयासों में उसकी हताशा को छिपा नहीं सकते. हर हमले का जवाब और भी कठोर और विनाशकारी तरीके से दिया जाएगा." यह हमला रविवार को अमेरिकी अभियान के बाद हुआ जिसमें लराक द्वीप पर दो IRGC रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाया गया था. लराक द्वीप होर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ईरानी द्वीप है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के प्रवक्ता टिम हॉकिन्स ने कहा कि अमेरिकी बलों ने लराक द्वीप पर दो ईरानी लॉन्चरों पर हमला किया था.
उन्होंने कहा, "IRGC कर्मियों को होर्मुज जलडमरूमध्य में नौसैनिक खदानों के साथ रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते देखा गया था." हॉकिन्स ने कहा कि अमेरिकी सेना लगातार इस क्षेत्र की निगरानी कर रही है और इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यातायात की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार है. लराक द्वीप ईरान के बंदर अब्बास तट के पास स्थित एक छोटा द्वीप है; यह केशम द्वीप के पूर्व में और होर्मुज द्वीप के दक्षिण में स्थित है. इस बीच, IRGC ने दावा किया कि रविवार रात होर्मोज़गन प्रांत में लराक द्वीप पर कथित 'अमेरिका-इजरायल' हमले में कई सैन्यकर्मी और नागरिक मारे गए या घायल हो गए.
IRGC के आधिकारिक समाचार मंच 'सेपाह न्यूज' पर जारी एक बयान में कहा गया है कि हमले का बदला लिया जाएगा और "हमलावर को दंडित किया जाएगा." अलग से ईरान की अर्ध-आधिकारिक तस्नीम समाचार एजेंसी ने अनौपचारिक सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि इस कथित अमेरिकी ड्रोन हमले में कम से कम दो लोग मारे गए और दो अन्य घायल हो गए.