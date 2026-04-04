ईरान ने F-15 फाइटर जेट के बाद चिनूक हेलीकॉप्टर मार गिराया; जंग में अमेरिका की बढ़ी मुश्किलें

Iran Down CH-47 American Helicopter: ईरान पर हमला करने आए अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान को सफलतापूर्वक निशाना बनाकर मार गिराया गया, जब इस विमान पर हमला हुआ, तो विमान के दोनों फाइटर पायलट विमान से इजेक्ट हो गए. संबंधित दोनों पायलट को खोजने के लिए अमेरिकी सेना के विमान और हेलीकॉप्टर लगातार ईरान के उस क्षेत्र में मंडरा रहे हैं. उन्हीं में से अमेरिका के एक CH-47 (चिनूक) हेलीकॉप्टर को ईरान ने सफलतापूर्वक निशाना बनाया. ईरान की सरकारी मीडिया, प्रेस टीवी ने शनिवार (4 अप्रैल) को इस हेलिकॉप्टर की कुछ तस्वीरें जारी की. हालांकि इस संबंध में अमेरिकी प्रशासन की ओर से तत्काल कोई पुष्टि नहीं की गई है.

ईरान के एक अन्य मीडिया संस्थान, मेहर न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि ईरान के एक मिसाइल ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया. मेहर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक यह हेलीकॉप्टर अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान के उस पायलट की तलाश के अभियान पर था, जिसका विमान पहले गिरा दिया गया था.

CNN के अनुसार, ईरानी क्षेत्र के भीतर, अमेरिकी सेना ने F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान के एक क्रू सदस्य को सफलतापूर्वक बचा लिया है. इस विमान को ईरान के ऊपर गिरा दिया गया था. बचाए गए व्यक्ति के जीवित होने और अमेरिकी हिरासत में होने की खबर है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है; हालाँकि, दूसरे क्रू सदस्य के बारे में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि "तलाश और बचाव अभियान अभी भी जारी हैं."

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गिराए गए F-15E विमान को शुक्रवार को निशाना बनाया गया था। यह एक दोहरी भूमिका वाला विमान है, जिसे आमतौर पर दो लोगों की टीम द्वारा संचालित किया जाता है. ईरानी मीडिया द्वारा जारी की गई तस्वीरों के CNN के विश्लेषण से इस बात की पुष्टि हुई है कि विमान का मलबा F-15 विमान से ही मेल खाता है. इस बीच, 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' ने ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB का हवाला दिया, जिसने 'X' (पहले ट्विटर) पर एक नक्शा साझा किया, जिसमें उस विशिष्ट क्षेत्र को घेरे में दिखाया गया था जहाँ तलाश अभियान चलाया गया था.

हालाँकि विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सटीक जगह की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन CNN ने खुज़ेस्तान प्रांत से प्राप्त फुटेज की जियोलोकेशन (स्थान की पहचान) की है. इस फुटेज में कम ऊँचाई पर उड़ते हुए विमानों को एक ऐसे विशेष क्रम (फॉर्मेशन) में उड़ते हुए देखा जा सकता है, जो आमतौर पर हवा में ही ईंधन भरने (एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग) के अभियानों के दौरान अपनाया जाता है. यह घटना मौजूदा संघर्ष के दौरान पहली बार है जब ईरान के ऊपर किसी अमेरिकी विमान को गिराया गया है. विमान के मलबे से इस बात की पहचान हुई है कि यह विमान यूनाइटेड किंगडम के RAF लेकनहीथ में स्थित 494वीं फाइटर स्क्वाड्रन का था.

NBC न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना के व्यापक कूटनीतिक प्रभावों पर बात करते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्पष्ट किया है कि अमेरिकी सैन्य विमान के नष्ट होने का ईरान के साथ चल रही कूटनीतिक चर्चाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इस धारणा को खारिज करते हुए कि यह घटना बातचीत में बाधा डालेगी, राष्ट्रपति ने कहा, "नहीं, बिल्कुल नहीं. नहीं, यह युद्ध है. हम युद्ध की स्थिति में हैं." इस बीच, 'द इंडिपेंडेंट' की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस संभावित अमेरिकी जवाबी कार्रवाई के बारे में जानकारी रोक ली थी, जो तब की जाती जब ईरान के ऊपर विमान से बाहर निकलने पर मजबूर हुआ कोई लापता क्रू सदस्य घायल हो जाता या उसे पकड़ लिया जाता.

राष्ट्रपति ने शुक्रवार को एक संक्षिप्त टेलीफोन इंटरव्यू के दौरान किसी भी कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताने से इनकार कर दिया. जब 'द इंडिपेंडेंट' ने उनसे पूछा कि अगर ईरानी सेनाओं द्वारा उस एयरमैन के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो वह क्या कदम उठाएंगे, तो ट्रंप ने कहा, "खैर, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि हमें उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा."

इस तलाशी अभियान को लेकर तनाव तब और बढ़ गया, जब तेहरान की ओर से कुछ और दावे किए गए. अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी सेना ने दावा किया कि उनकी सेनाओं ने एक अमेरिकी A-10 विमान को भी सफलतापूर्वक निशाना बनाकर मार गिराया है. यह दावा उन अलग-अलग मीडिया रिपोर्टों के बाद आया है, जिनमें बताया गया था कि शुक्रवार को मध्य-पूर्व में अमेरिकी वायुसेना का एक दूसरा लड़ाकू विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिससे क्षेत्रीय तनाव काफी बढ़ गया है.

ईरानी सूत्रों द्वारा दी गई विशिष्ट जानकारियों के बावजूद, न तो पेंटागन और न ही व्हाइट हाउस ने विमान की स्थिति या इन दावों की सच्चाई के बारे में कोई "तत्काल टिप्पणी" की. अल जज़ीरा की अन्य रिपोर्टों में, जो तस्नीम समाचार एजेंसी के हवाले से दी गई हैं, यह बताया गया है कि अमेरिकी A-10 विमान को कथित तौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास के इलाके में मार गिराया गया था। सेना की जनसंपर्क टीम ने बताया कि "इस विमान को उस रणनीतिक जलमार्ग के दक्षिण में और उसके आसपास के समुद्री क्षेत्र में निशाना बनाया गया था."

हालांकि बाहरी स्रोतों द्वारा इन दावों की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन तकनीकी विवरणों के अनुसार, "A-10 एक अमेरिकी ग्राउंड-अटैक विमान है, जिसे 'क्लोज एयर सपोर्ट' (ज़मीनी सेना को हवाई मदद देने वाले) मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया है।" यह विमान विशेष रूप से "बख्तरबंद वाहनों और ज़मीनी सेनाओं के खिलाफ" अभियानों के लिए बनाया गया है.