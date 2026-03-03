ईरान ने बहरीन में अमेरिकी एयरबेस को किया तबाह, IRGC ने जारी किया वीडियो

Iran attack on Bahrain: वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन में एक US मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया है. ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़ी फ़ार्स न्यूज़ एजेंसी ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें दूर के टारगेट पर रॉकेट और मिसाइल से हमले दिखाए गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ड्रोन और मिसाइल हमलों में बहरीन के शेख ईसा इलाके में US एयरबेस को निशाना बनाया गया था.

ईरान की सरकारी मीडिया ने मिसाइल लॉन्च का नया फुटेज जारी किया है pic.twitter.com/BUj9o32zbU — Umashankar Singh उमाशंकर सिंह (@umashankarsingh) March 3, 2026

रिपोर्ट के मुताबिक, इस हमले से एयरबेस के कमांड और स्टाफ बिल्डिंग को बहुत नुकसान हुआ है. फ़्यूल स्टोरेज टैंक में भी धमाका होने की खबर है, जिससे कॉम्प्लेक्स से आग और धुआं निकलने लगा. हालांकि, इन दावों की अभी तक अलग से पुष्टि नहीं हुई है. US ने हमले के बारे में कोई ऑफ़िशियल बयान जारी नहीं किया है, जिससे हालात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.

अमेरिका के लिए बहरीन है अहम

बहरीन में US मिलिट्री की मौजूदगी लंबे समय से इलाके की सुरक्षा का एक अहम हिस्सा रही है. खाड़ी इलाके में US नेवल बेस को स्ट्रेटेजिक रूप से अहम माना जाता है. इससे पहले लोकल सोर्स ने नेवल बेस के आसपास से धुआं उठते देखने की खबर दी थी, जिससे हमले का डर और बढ़ गया था. यह डेवलपमेंट ऐसे समय में हुआ है जब ईरान और US के बीच तनाव अपने पीक पर है. हाल की झड़पों और आपसी आरोपों के बीच इस इलाके में मिलिट्री एक्टिविटी तेज़ हो गई है.

ईरान ने दी चेतावनी

ईरान ने बार-बार चेतावनी दी है कि अगर उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रही तो वह US बेस को निशाना बना सकता है. इस बीच, US स्टेट डिपार्टमेंट ने बहरीन समेत कई मिडिल ईस्ट देशों में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. इसमें अमेरिकी नागरिकों को तुरंत इलाका खाली करने या छोड़ने की सलाह दी गई है. यह कदम संभावित हमलों और सिक्योरिटी रिस्क को देखते हुए उठाया गया है.