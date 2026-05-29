ईरान ने अमेरिकी लड़ाकू विमान गिराने का किया दावा, मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव

Iran US Conflict: ईरान और अमेरिका के बीच चल रही शांति वार्ताओं के बावजूद खाड़ी क्षेत्र में एक बार फिर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है. आज (29 मई) तड़के ईरान के दक्षिणी तटीय प्रांत बुशहर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जोरदार धमाकों और गोलीबारी की आवाजें सुनाई दीं. ईरानी मीडिया ने दावा किया कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने बुशहर प्रांत के जाम इलाके में एक अमेरिकी सैन्य विमान को मार गिराया है. लेकिन अमेरिका ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है.

ईरान की समाचार एजेंसियों तस्नीम और फार्स के मुताबिक, शुक्रवार रात बुशहर प्रांत के आसमान में मिसाइलों की चमक और धमाकों से लोग दहशत में आ गए. जाम काउंटी के गवर्नर मसूद तंगेस्तानी के हवाले से ईरानी स्टेट टीवी ने कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम ने “दुश्मन के लड़ाकू विमान” को इंटरसेप्ट कर सफलतापूर्वक मार गिराया. ईरानी अधिकारियों का दावा है कि यह विमान अमेरिकी सेना का था. लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने इस दावे को झूठा बताया है.

अमेरिकी अधिकारी ने किया बड़ा दावा

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि इस क्षेत्र में अमेरिका के किसी भी सैन्य विमान को नुकसान नहीं पहुंचा है और ईरान के दावे गलत हैं. इस बीच फार्स न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि ईरानी सशस्त्र बलों ने देश के दक्षिणी हिस्से से कई मिसाइलें दागी हैं. हालांकि इन मिसाइलों के लक्ष्य के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई. वहीं तस्नीम एजेंसी के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों को चेतावनी देने के लिए भारी गोलीबारी की गई, जिससे समुद्री मार्ग पर तनाव बढ़ गया.

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IRGC ने किया हमला

रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे कुछ घंटे पहले IRGC ने हॉर्मुज के पास चार वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया था. इनमें कुछ जहाजों के अमेरिका से जुड़े होने की बात कही जा रही है. इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है. सबसे हैरानी की बात यह है कि यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब दोनों देशों के बीच 60 दिनों के अस्थायी युद्धविराम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने को लेकर शांति समझौते की खबरें चल रही थीं. माना जा रहा था कि लंबे समय से जारी तनाव के बाद अब हालात सामान्य होने की दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन ताजा घटनाओं ने एक बार फिर हालात को गंभीर बना दिया है.

ईरान पर अमेरिका का पाबंदी

उधर गुरुवार को अमेरिका ने ईरान के तेल कारोबार पर नई पाबंदियों का ऐलान किया. अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ईरानी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई में शामिल आठ जहाजों को ब्लैकलिस्ट कर दिया. इन जहाजों में मार्शल आइलैंड्स, कोमोरोस और पनामा में पंजीकृत टैंकर शामिल हैं. अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान को तेल से होने वाली कमाई के जरिए अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने से रोकना है.