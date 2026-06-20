बघाई ने कहा कि ईरान अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी कर चुका है और अब दूसरी तरफ से भी उसी तरह की कार्रवाई की उम्मीद करता है. उन्होंने कहा कि अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वह इजरायल को लेबनान पर हमले रोकने के लिए मजबूर करे. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर समझौते के किसी हिस्से को लागू नहीं किया गया तो पूरा समझौता मुश्किल में पड़ सकता है. ईरान की नीति "जिम्मेदारी के बदले जिम्मेदारी" पर आधारित है और अगर दूसरी तरफ से वादा तोड़ा गया तो ईरान भी उसी तरह जवाब देगा.