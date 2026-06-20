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Middle East Crisis: मिडिल ईस्ट में इजरायली हठधर्मिता की वजह से एक बार फिर तनाव बढ़ गया है. बीते दिनों कई दिनों तक चली जंग के बाद ईरान और अमेरिका में शांति समझौत हो गया था, लेकिन लेबनान पर लगातार इजरायली हमलों की वजह से हालात फिर से संवेदनशील हो गए हैं. बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने एक बार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है.
इस बीच ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता, तब तक आगे की बातचीत मुमकिन नहीं है. वहीं, समझौते को आगे बढ़ाने के लिए स्विट्जरलैंड में तकनीकी स्तर की बैठक भी तय की गई है. ईरान के खतम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने शनिवार (20 जून) को ऐलान किया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होने वाली आवाजाही को बंद कर दिया गया है.
ईरान ने क्यों बंद किया होर्मुज?
ईरान ने इसके पीछे वजह बताते हुए कहा कि अमेरिका ने हाल ही में हुए युद्ध समाप्ति समझौते के तहत किए गए अपने वादों को पूरा नहीं किया है. उन्होंने आगे कहा कि दूसरी तरफ साउथ लेबनान में इजरायल की सैन्य कार्रवाई भी लगातार जारी है.
ईरानी मीडिया में जारी बयान में कहा गया कि यह कदम अमेरिका की ओर से समझौते के उल्लंघन और लेबनान में सीजफायर की कोशिशों के बावजूद इजरायली हमलों के जारी रहने की वजह से ऐसा किया गया है. ईरान ने कहा कि इस फैसले का मकसद सभी पक्षों पर समझौते को लागू करने का दबाव बनाना है. साथ ही चेतावनी भी दी गई कि अगर सैन्य सरगर्मियां नहीं रुकीं तो आगे और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं.
अमेरिका तोड़ रहा है समझौता
दरअसल, इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतरिम समझौता हुआ था, जिसके बाद जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई थी. लेकिन ईरान का कहना है कि लेबनान में जारी लड़ाई और अमेरिका की ओर से समझौते के उल्लंघन के वजह से उसे दोबारा यह कदम उठाना पड़ रहा है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ऊर्जा आपूर्ति के सबसे अहम रास्तों में से एक है, पूरी दुनिया में यहां से हर रोज बड़ी मात्रा में पेट्रोल, डीजल, गैस की सप्लाई होती है.
इसी बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया कि इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन के तहत तकनीकी स्तर की बातचीत इतवार (21 जून) को स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक शहर में होगी. मंत्रालय के मुताबिक, इस बैठक में अमेरिका और ईरान के डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान और कतर के मध्यस्थ भी शामिल होंगे. पाकिस्तान ने कहा कि वह मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए समझौते को लागू करने में अपनी मदद जारी रखेगा ताकि सभी पक्ष अपने वादों को पूरा कर सकें.
"ईरानी डेलीगेशन बातचीत के लिए जाएगा स्विट्जरलैंड"
दूसरी तरफ, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि ईरानी डेलीगेशन स्विट्जरलैंड जाएगा और समझौते के तहत दूसरी तरफ की जिम्मेदारियों को लागू कराने की मांग करेगा. उन्होंने कहा कि अंतिम समझौते पर बातचीत तभी शुरू होगी, जब समझौते की पांचों शर्तों को पूरी तरह लागू किया जाएगा.
बघाई ने कहा कि ईरान अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी कर चुका है और अब दूसरी तरफ से भी उसी तरह की कार्रवाई की उम्मीद करता है. उन्होंने कहा कि अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वह इजरायल को लेबनान पर हमले रोकने के लिए मजबूर करे. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर समझौते के किसी हिस्से को लागू नहीं किया गया तो पूरा समझौता मुश्किल में पड़ सकता है. ईरान की नीति "जिम्मेदारी के बदले जिम्मेदारी" पर आधारित है और अगर दूसरी तरफ से वादा तोड़ा गया तो ईरान भी उसी तरह जवाब देगा.