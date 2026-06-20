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दुनिया पर मंडराया नया संकट, इजरायली हठधर्मिता के बाद ईरान ने फिर बंद किया होर्मुज

Iran shuts Hormuz Again:लेबनान में जारी इजरायली हमलों और अमेरिका पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए ईरान ने एक बार फिर होर्मुज को बंद करने का ऐलान किया है. ईरान के इस कदम से भारत समेत कई देशों में ऊर्जा संकट बढ़ सकता है. ईरान ने चेतावनी दी है कि जब तक समझौते की शर्तें पूरी नहीं होंगी, तब तक आगे की बातचीत मुमकिन नहीं होगी.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 20, 2026, 10:03 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:06 PM IST
दुनिया पर मंडराया नया संकट, इजरायली हठधर्मिता के बाद ईरान ने फिर बंद किया होर्मुज
Image Credit: ईरान ने दोबारा बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज

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