ईरान में बहाई समुदाय पर कार्रवाई, मां-बेटी समेत 8 औरतों को हुई 90 साल की जेल

Iran News Today: ईरान में बहाई समुदाय के खिलाफ कार्रवाई का एक और गंभीर मामला सामने आया है. ईरान ने बहाई धर्म को मानने वाली आठ औरतों को जेल भेज दिया है. इन औरतों पर अपने धर्म का प्रचार करने और सरकार विरोधी सरगर्मियों में शामिल होने जैसे आरोप लगाए गए हैं. इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी सऊदी अरब स्थित न्यूज आउटलेट ईरान इंटरनेशनल ने दी है.

रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार (27 दिसंबर) की सुबह आठों बहाई औरतों को इस्फहान स्थित ऑफिस फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ सेंटेंस में पेश होने के लिए बुलाया गया था. वहां रिपोर्ट करने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया और सजा काटने के लिए एक स्थानीय जेल भेज दिया गया. इन औरतों पर 'इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ प्रोपेगैंडा, बहाई मान्यताओं को बढ़ावा देने और दुश्मन ग्रुप्स की मदद करने' जैसे संगीन इल्जाम लगाए गए हैं.

इन औरतों को हुई 90 साल की जेल

सूत्रों के हवाले से ईरान इंटरनेशनल ने बताया कि इन मामलों को सुरक्षा से जुड़ा और गोपनीय घोषित किया गया है. इसके बावजूद न्यूज वेबसाइट ने सभी आठ औरतों के नाम और तस्वीरें सार्वजनिक की हैं. गिरफ्तार औरतों की पहचान येगानेह रूहबख्श, अरेजू सोभानियान, शाना शौकीफार, नेदा इमादी, नेदा बदख्श, मोजगन शाहरेजाई, परस्तू हकीम और नेगिन खादेमी के रूप में हुई है. हिरासत में ली गई औरतों में अरेजू सोभानियान और येगानेह रूहबख्श मां-बेटी हैं.

इससे पहले इस्फहान कोर्ट ऑफ अपील्स ने शनिवार को गिरफ्तार की गई आठ महिलाओं समेत कुल दस बहाई महिलाओं के खिलाफ सुनाई गई सजा को बरकरार रखा था. अदालत ने इन महिलाओं को कुल 90 साल की जेल और 900 मिलियन तोमन के जुर्माने की सजा सुनाई थी. यह अपील प्रक्रिया उनकी गैरमौजूदगी में पूरी की गई, जहां बचाव पक्ष के वकील भी मौजूद नहीं थे.

बहाई धर्म को ईरान नहीं देता मान्यता

ईरान बहाई धर्म को ईसाई, यहूदी या पारसी धर्म की तरह आधिकारिक मान्यता नहीं देता. 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से बहाई समुदाय को लगातार उत्पीड़न, गिरफ्तारियों और सरकारी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है. हालिया गिरफ्तारियां भी इसी सिलसिले की कड़ी मानी जा रही हैं, जिनके साथ सरकारी मीडिया में बहाई विरोधी बयानबाजी तेज हुई है.

अक्टूबर महीने में ईरानी सरकारी टेलीविजन पर एक कट्टर कमेंटेटर अली शिराजी ने दावा किया था कि बहाई अल्पसंख्यकों का यहूदियों के साथ अटूट रिश्ता है. अली शिराजी ने दावा किया था कि 'बहाई और इजरायल एक ही हैं.' ये टिप्पणियां बहाई इंटरनेशनल कम्युनिटी की उन रिपोर्टों के बाद सामने आई थीं, जिनमें कहा गया था कि छह राज्यों में एक साथ चलाए गए अभियान के तहत बहाई समुदाय से जुड़े कम से कम 22 लोगों के घरों और कारोबारों पर छापेमारी की गई.

'बहाई समुदाय के इजरायल से करीबी संबंध'

ईरानी अधिकारी लंबे समय से बहाई समुदाय पर इजरायल से संबंध होने का आरोप लगाते रहे हैं. इसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि बहाई धर्म का धार्मिक केंद्र हाइफा में है, जहां इसके संस्थापक की मजार है. मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ऐसे आरोपों का इस्तेमाल बहाई लोगों की गिरफ्तारी, संपत्ति जब्ती और लंबी जेल की सजा को जायज ठहराने के लिए किया जाता है.

अमेरिका आधारित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी (HRANA) के मुताबिक, पिछले तीन सालों में ईरान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ दर्ज किए गए कुल उल्लंघनों में से करीब तीन-चौथाई मामलों में बहाई समुदाय को निशाना बनाया गया है. हालांकि, HRANA के रिपोर्ट्स पर अक्सर एक्सपर्ट संदेह जताते रहे हैं. एक्सपर्ट की मानें तो अमेरिकी संस्था HRANA का रिपोर्ट जारी करने में दोहरा रवैया अपनाता है, जबकि आंकड़ों में उलटफेर किया जाता है.

