होर्मुज पर ईरान का शिकंजा, जहाजों से वसूलेगा करोड़ों का टैक्स; टेंशन में हैं ट्रंप

Iran Israel US War: ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच पिछले 24 दिनों से जंग जारी है. इस युद्ध में हजारों लोगों की मौत हो गई है. वहीं, लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं. ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है, जिससे दुनियाभर में गैस और तेल की किल्लत होने लगी है. कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं. इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है. इस बीच ईरान ने अब होर्मुज जलडमरूमध्य से गुज़रने वाले कुछ जहाज़ों पर 2 डॉलर मिलियन (लगभग ₹18.8 करोड़) का शुल्क लगाने का फ़ैसला किया है. ईरान ने यह कदम इस महत्वपूर्ण वैश्विक शिपिंग मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए उठाया है.

ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य अलाएद्दीन बोरुजेर्दी ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले कुछ जहाज़ों पर लगाया गया नया 2 डॉलर मिलियन का टोल पहले ही लागू कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि दशकों बाद उठाया गया यह कदम, इस जलडमरूमध्य के भीतर ईरान के संप्रभु अधिकारों को रेखांकित करता है.

बोरुजेर्दी ने क्या कहा?

बोरुजेर्दी ने आगे कहा, "कुछ जहाजों से 2 डॉलर मिलियन का टोल वसूलना ईरान की ताकत को दर्शाता है. यह देखते हुए कि युद्ध की लागत बढ़ गई है, हम इस कदम को जरूरी मानते हैं. होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर ट्रांज़िट शुल्क लगाना इस्लामिक गणराज्य की शक्ति और अधिकार को प्रदर्शित करने का काम करता है."

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ट्रंप की धमकी पर ईरान की चेतावनी

ईरानी सांसद बोरुजेर्दी का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था. ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से नहीं खोला गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमला कर देगा. इसके जवाब में बोरुजेर्दी ने कहा कि इज़राइल का ऊर्जा ढांचा ईरान की मारक सीमा के भीतर आता है और इसे एक ही दिन में पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है. इससे इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है.

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