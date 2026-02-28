Advertisement
Zee SalaamMuslim Worldक्या मारे गए ईरान के रक्षा मंत्री नसीरजादेह और IRGC कमांडर पाकपोर? तेहरान पर टिकी निगाहें

क्या मारे गए ईरान के रक्षा मंत्री नसीरजादेह और IRGC कमांडर पाकपोर? तेहरान पर टिकी निगाहें

US Israel Attack in Iran: अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों के बीच ईरान के रक्षा मंत्री अमीर नसीरजादेह और IRGC कमांडर मोहम्मद पाकपोर के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान समेत कई शहरों में धमाके हुए, जबकि ईरान ने अब तक इन खबरों पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 28, 2026, 08:27 PM IST

Iran War Update News: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिका और इजरायल के हमलों को लेकर ईरान से नई जानकारी सामने आई है. इन हमलों में ईरान के कुछ शीर्ष सैन्य अधिकारियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है. ऐसे समय में जब मिडिल ईस्ट पहले से ही अमेरिकी और इजरायली नीतियों की वजह से तनाव है, और आम लोगों को अपनी जान का डर सता रहा है. इन हमलों ने ईरान की सैन्य नेतृत्व को निशाना बनाए जाने को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के रक्षा मंत्री अमीर नसीरजादेह (Amir Nasirzadeh) और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के कमांडर मोहम्मद पाकपोर (Mohammed Pakpour) की इजरायली हमलों में मारे जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं.  रॉयटर्स से बात करने वाले सैन्य अभियानों और क्षेत्रीय खुफिया जानकारी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि शनिवार (28 फरवरी) को हुए इजरायली हमलों में इन दोनों सीनियर अधिकारियों की मौत होने की आशंका है.

हालांकि, ईरान की ओर से अब तक इन दोनों अधिकारियों की स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. तेहरान ने अभी तक सार्वजनिक तौर पर यह नहीं बताया है कि रक्षा मंत्री अमीर नसीरजादेह और IRGC कमांडर मोहम्मद पाकपोर की क्या स्थिति है. रिपोर्ट के मुताबिक, ये हमले उस समय हुए जब इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के कई ठिकानों पर एक साथ संयुक्त सैन्य अभियान शुरू किया है. 

यह भी पढ़ें: ईरान के पलटवार से सहमा इजरायल; मिडिल ईस्ट के कई देशों में धमाके, बंद किए एयरस्पेस

इस अभियान के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और भी बढ़ गया है और पूरी दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिक गई हैं. बताया जा रहा है कि इस अमेरिका और इजरायल हमले में ईरान के कई शहरों में धमाकों की खबरें सामने आई हैं. राजधानी तेहरान समेत कई जगहों पर जोरदार विस्फोटों की आवाज सुनी गई. इन हमलों में कितने लोग हताहत हुए हैं, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. 

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन हमलों में कथित तौर पर ईरान के शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया है. इजरायल और अमेरिका की ओर से किए गए इस बड़े सैन्य अभियान के बाद मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ गई है. रूस, चीन, UAE समेत कई देशों ने अमेरिका और इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की है. 

यह भी पढ़ें: कौन हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई; जिनसे अमेरिका और इजरायल को लगता है डर?

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

iran newsUS Israel Attack on Iranmuslim news

