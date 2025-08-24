आसान नहीं है Iran को हिलाना! रक्षा मंत्री के बड़े दावे के बाद कई देशों की तनी भवें
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2894297
Zee SalaamMuslim World

आसान नहीं है Iran को हिलाना! रक्षा मंत्री के बड़े दावे के बाद कई देशों की तनी भवें

Iran: ईरान के रक्षा मंत्री ने बड़ा दावा किया है. जिसके बाद कई देशों की भवें तन गई हैं. उनका कहना है कि ईरान ने कई देशों में अपनी आर्म्ड मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स बनाई हुई हैं. जिससे साफ है कि इस्लामिक मुल्क को हिला पाना इतना आसान नहीं है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 24, 2025, 08:12 AM IST

Trending Photos

आसान नहीं है Iran को हिलाना! रक्षा मंत्री के बड़े दावे के बाद कई देशों की तनी भवें

Iran: ईरान को कमजोर समझना बेवकूफी साबित हो सकती है. इस वक्त अगर मुस्लिम देशों में कोई मजबूत देश है तो वह ईरान है. जिससे भिड़कर इजराइल भी पछताया है. ईरान की सैन्य ताकत काफी मजबूत है और इसकी मिसाल 12 दिनों की जंग ने दी है. अब ईरान के रक्षा मंत्री ने ऐसा दावा किया है जिससे कई देशों की भवें तन गई हैं. दरअसल डिफेंस मिनिस्टर अज़ीज़ नसीरज़ादेह का कहना है कि इस्लामिक रिपब्लिक ने कई देशों में हथियार बनाने की फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं.

ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा?

एक टीवी इंटरव्यू में नसीरज़ादेह ने कहा कि मिसाइल विकास ईरानी सेना की प्राथमिकता बनी हुई है. उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में ईरान ने नई और उन्नत वॉरहेड्स का परीक्षण किया है. उनका कहना है कि अगर जून में चला 12 दिन का युद्ध कुछ और दिन चलता, तो इज़राइल उनकी मिसाइलों को रोक पाने में नाकाम रहता. यही वजह थी कि इज़राइल को अमेरिकी मध्यस्थता से युद्धविराम मानना पड़ा.

ईरान ने इस मिसाइल का नहीं किया इस्तेमाल

नसीरज़ादेह ने यह भी बताया कि जंग के दौरान ईरान ने अपनी सबसे सटीक मिसाइल क़ासिम बासिर का इस्तेमाल नहीं किया. यह एक मीडियम-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज लगभग 1,200 किलोमीटर बताई जाती है.

ईरान के मंत्री के ये बयान 21 अगस्त को हुए नौसैनिक अभ्यास के दौरान सामने आया है, जब ईरानी सेना ने ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में सतही टारगेट्स पर क्रूज़ मिसाइलों का टेस्ट किया है. यह प्रैक्टिस इज़राइल से जंग खत्म होने के बाद पहली बड़ी सैन्य प्रैक्टिस थी.

अमेरिका ने ईरान पर लगाई थी रोक

ईरान पर 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान पर अमेरिका ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे. जिसकी वजह से वह आधुनिक हथियार आयात नहीं कर पा रहा था. इसी वजह से उसने घरेलू स्तर पर मिसाइल और अन्य हथियार विकसित किए.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

iraniran newsIsrael Hamas Warmuslim news

Trending news

iran
आसान नहीं है Iran को हिलाना! रक्षा मंत्री के बड़े दावे के बाद कई देशों की तनी भवें
Israel
Gaza पर कब कब्जा करेगा इजराइल, सेना ने बनाया बड़ा प्लान?
sudan news
भूख और हिंसा के बीच फंसा सूडान; खाना लूटने के लिए UN Food Trucks पर ड्रोन हमला
West Bengal news
BSF ने अवैध घुसपैठ को बनाया नाकाम; बांग्लादेशी पुलिस अधिकारी नॉर्थ 24 परगना गिरफ्तार
bangladeshi news
असम में मस्जिदों और मदरसों पर ‘मिया मुसलमानों’ का कब्ज़ा? BJP का बड़ा दावा
Delhi News
सकीना के बाद साहिल बना हिंदू संगठनों का निशाना; दुकान से नाम हटाने की मिली धमकी!
Pakistan News
पाकिस्तान को अफगानिस्तान से लग रहा है डर, US से की ये अपील
Pakistan News
बलूचिस्तान में पाक फौज कर रही है अत्याचार, मानवाधिकार संगठन ने लगाए संगीन इल्जाम
Israeli attack in Gaza
गाजा में इजरायल कर रहा है नरसंहार, एक दिन में 34 मासूमों की गई जान
UP News
बरेली में सालों से रही थीं बांग्लादेश की तीन बहनें; सच्चाई जान पुलिस के उड़े होश!
;