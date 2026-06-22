राज्य चुनें
US-Iran Talks: ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते को लेकर स्विट्जरलैंड में एक बैठक हुई. इस बैठक में पाकिस्तान और कतर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं. दोनों देशों के बीच करीब 18 घंटे तक मैराथन बैठक चली, लेकिन लेबनान पर हमले के बाद माहौल बदल गया. हमले के बाद ईरान ने बातचीत जारी रखने से इनकार कर दिया और ईरानी प्रतिनिधिमंडल बैठक छोड़कर बाहर चला गया. बताया जा रहा है कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल बिना फोटो खिंचवाए ही रवाना हो गया. इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर टेंशन में आ गए. वहीं, कतर के मंत्री ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति से हाथ तक नहीं मिलाया.
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के नेतृत्व में ईरानी वार्ताकार दल समिट स्थल पर पहुंचा. वहां अराघची ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर से मुलाकात की. लेकिन, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने कथित तौर पर हाथ मिलाने और संयुक्त फोटो खिंचवाने से इनकार कर दिया. इसके बाद ईरानी प्रतिनिधिमंडल वहां से बाहर चला गया. इस घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं, कतर के मंत्री ने भी अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस हाथ नहीं मिलाया है.
कतर के मंत्री ने वेंस से नहीं मिलाया हाथ
सोशल मीडिया पर इस मीटिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एक साथ खड़े हैं और उनके बगल में अमेरिका के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद हैं. कतर के एक मंत्री उनके पास आते हैं और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ मुनीर से हाथ मिलाते हैं, लेकिन जेडी वेंस से हाथ नहीं मिलाते. इसके बाद, जेडी वेंस को कतर के मंत्री से कुछ कहते हुए देखा जाता है. फिर वे ग्रुप फ़ोटो के लिए पोज़ देते हैं. लेकिन, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ मुनीर साफ तौर पर परेशान और हैरान दिखे. इस घटना के बाद पाकिस्तान को एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है. चूंकि पाकिस्तान इस बैठक में मध्यस्थता कर रहा है, इसलिए इस बात का जोखिम है कि उसकी योजनाओं को नाकाम किया जा सकता है.
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष ने पूरे मध्य पूर्व में भारी तबाही मचाई है. ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और कई दूसरे अधिकारी शहीद हो गए. ईरान ने न सिर्फ इजरायल पर बल्कि सऊदी अरब और UAE सहित क्षेत्र के दस अन्य देशों पर भी हमले किए. इसके अलावा, ईरान ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य को बंद कर दिया, जिससे दुनिया भर में घबराहट फैल गई और तेल व गैस की भारी कमी हो गई. इस हालात केबीच अमेरिका जल्द से जल्द ईरान के साथ समझौता करने का इच्छुक है. लेकिन, इजरायल इस समझौते का विरोध कर रहा है और दोनों देशों के बीच समझौता होने से रोकने की हर संभव कोशिश कर रहा है.