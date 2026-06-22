कतर के मंत्री ने वेंस से नहीं मिलाया हाथ

सोशल मीडिया पर इस मीटिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एक साथ खड़े हैं और उनके बगल में अमेरिका के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद हैं. कतर के एक मंत्री उनके पास आते हैं और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ मुनीर से हाथ मिलाते हैं, लेकिन जेडी वेंस से हाथ नहीं मिलाते. इसके बाद, जेडी वेंस को कतर के मंत्री से कुछ कहते हुए देखा जाता है. फिर वे ग्रुप फ़ोटो के लिए पोज़ देते हैं. लेकिन, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ मुनीर साफ तौर पर परेशान और हैरान दिखे. इस घटना के बाद पाकिस्तान को एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है. चूंकि पाकिस्तान इस बैठक में मध्यस्थता कर रहा है, इसलिए इस बात का जोखिम है कि उसकी योजनाओं को नाकाम किया जा सकता है.