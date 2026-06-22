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कतर के मंत्री ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति से नहीं मिलाया हाथ! ईरानी डेलिगेशन भी लौटा, पाकिस्तान को क्यों लगा झटका

US Iran Negotiations: स्विट्जरलैंड में अमेरिका-ईरान वार्ता के दौरान ईरानी प्रतिनिधिमंडल के कथित तौर पर जेडी वेंस से हाथ न मिलाने और बिना फोटो खिंचवाए लौटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वहीं, कतर के एक मंत्री के जेडी वेंस से हाथ न मिलाने का दावा भी चर्चा में है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 22, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:46 AM IST
कतर के मंत्री ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति से नहीं मिलाया हाथ! ईरानी डेलिगेशन भी लौटा, पाकिस्तान को क्यों लगा झटका

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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