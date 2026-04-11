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इस्लामाबाद पर टिकी निगाहें; शांति वार्ता के लिए ईरानी डेलीगेशन पहुंचा पाकिस्तान

America Iran Peace Talks: ईरान का प्रतिनिधिमंडल शांति वार्ता के लिए  शुक्रवार (10 अप्रैल) देर रात पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुँचा.पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार, गृह मंत्री मंत्री मोहसिन नकवी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 11, 2026, 08:42 AM IST

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इस्लामाबाद पर टिकी निगाहें; शांति वार्ता के लिए ईरानी डेलीगेशन पहुंचा पाकिस्तान

America Iran Peace Talks: अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्तों का अस्थायी सीजफायर के बाद स्थायी तौर पर युद्ध और शत्रुता खत्म करने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शांति वार्ता होगी. ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाक़ेर ग़ालिबफ़ के नेतृत्व में ईरानी प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार (10 अप्रैल) देर रात पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुँचा. वहीं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की अगुवाई में  विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर का प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद शांति वार्ता के लिए रवाना हो गया है. ईरानी मीडिया 'प्रेस टीवी' की रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के साथ शांति वार्ता में शामिल होने आया है, जिसका उद्देश्य पश्चिम एशिया में दुश्मनी को पूरी तरह से खत्म करना है.

ईरानी प्रतिनिधिमंडल में कई प्रमुख क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जिनमें सुरक्षा, राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक और कानूनी क्षेत्र शामिल हैं. यह प्रतिनिधिमंडल प्रस्तावित चर्चाओं के व्यापक दायरे और महत्व को दर्शाता है. इस उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक़ची के साथ-साथ ईरान की रक्षा परिषद के सचिव अली अकबर अहमदीन और ईरान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर अब्दुलनासेर हेम्मती शामिल हैं. ईरानी संसद के कई सदस्य भी इस दौरे पर आई टीम का हिस्सा हैं.

हालाँकि, तेहरान अभी भी ग़ालिबफ़ द्वारा पहले जारी की गई पूर्व-शर्तों को स्वीकार करने पर ज़ोर दे रहा है। 'प्रेस टीवी' की रिपोर्ट के अनुसार, तेहरान का कहना है कि यदि इन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है, तो बातचीत विफल हो सकती है. इस बीच ईरान की संसद के स्पीकर एम.बी. ग़ालिबफ़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ( पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों के बीच सहमत हुए दो उपाय अभी भी पूरे नहीं हुए हैं. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि कोई भी बातचीत शुरू होने से पहले इन मुद्दों पर प्रगति होना अनिवार्य है.

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ग़ालिबफ़ के मुताबिक इस्लामाबाद में बातचीत शुरू होने से पहले दो पूर्व-शर्तें तय की गई हैं. लेबनान में संघर्ष-विराम और ईरान की अवरुद्ध संपत्तियों की रिहाई. ग़ालिबफ़ ने अपनी पोस्ट में कहा, "दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से तय किए गए दो उपायों को अभी तक लागू नहीं किया गया है. लेबनान में संघर्ष-विराम और बातचीत शुरू होने से पहले ईरान की अवरुद्ध संपत्तियों की रिहाई। बातचीत शुरू होने से पहले इन दोनों मामलों को पूरा किया जाना चाहिए."

ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आए हैं जब अमेरिका और ईरान के बीच हुआ नाज़ुक संघर्ष-विराम समझौता अधर में लटका हुआ है. तेहरान का कहना है कि इस संघर्ष-विराम में लेबनान में इज़रायली सैन्य अभियानों को रोकने का प्रावधान भी शामिल है. हालाँकि, अमेरिका और इज़रायल दोनों ने यह रुख बनाए रखा है कि यह सीजफायर हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर लागू नहीं होता है. इस असहमति ने कूटनीतिक प्रयासों को और अधिक जटिल बना दिया है, जिससे संघर्ष-विराम टूटने का जोखिम बढ़ गया है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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