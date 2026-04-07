'ट्रंप पर कार्रवाई करे UN'...ईरान में गृह युद्ध कराने के लिए भेजे गए थे हथियार

Iran War Update: अमेरिका-इजरायल बीते 39 दिनों से ईरान पर भीषण बमबारी कर रहे हैं, लेकिन ईरान किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं पड़ रहा है. मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर ईरान पलटवार कर रहा है. साथ ही इजरायल पर भी हमले कर रहा है. इस बीच अमेरिका ने ईरान को कमजोर करने और देश में हिंसा फैलाने की नई साजिश रची. अमेरिका ने ईरान में विद्रोही ग्रुप (कुर्द) को भारी मात्रा में हथियार दिए, ताकि कुर्द ईरान की सरकार पर हमले करें और गृह युद्ध शुरू हो जाए. इसी शिकायत को लेकर ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से "तत्काल कार्रवाई" करने का आग्रह किया है.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद इरावानी ने UN महासचिव और सुरक्षा परिषद को लिखे एक पत्र में, ट्रंप की टिप्पणियों को हिंसा भड़काने और ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का "स्पष्ट स्वीकारोक्ति" बताया. इरावानी ने लिखा, "इस तरह का व्यवहार मध्य पूर्व और उससे बाहर आतंकवादी समूहों को बनाने, उन्हें वित्तपोषित करने और हथियार देने की अमेरिका की लंबे समय से चली आ रही नीति के अनुरूप है." उन्होंने आगे कहा, "यह UN चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के मौलिक सिद्धांतों और नियमों का घोर उल्लंघन है."

उन्होंने आगे कहा कि वाशिंगटन "ईरान में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को हिंसा, अशांति और रक्तपात में बदलने की कोशिश कर रहा था," और इस बात पर जोर दिया कि किसी दूसरे देश में समूहों को हथियार देना अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी को जन्म देता है. उन्होंने कहा, "सुरक्षा परिषद को इन खतरनाक बयानों की कड़ी निंदा करनी चाहिए." उन्होंने आगे कहा, "यह सुनिश्चित करें कि इन उल्लंघनों का जवाब दिया जाए और स्पष्ट रूप से घोषणा करें कि आतंकवाद के लिए राज्य के समर्थन के रूप में माने जाने वाले किसी भी आचरण को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा."

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'टाइम्स ऑफ इज़राइल' की रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस में ईस्टर कार्यक्रम में बोलते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया कि अमेरिका ने ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को हथियार देने की कोशिश की थी, लेकिन कहा कि यह प्रयास विफल रहा. ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "हमने बहुत सारी बंदूकें भेजी. उन्हें लोगों तक पहुंचना था ताकि वे ईरान की सरकार के खिलाफ कार्रवाई कर सकें." ट्रंप नेआगे कहा "आपको पता है क्या हुआ? जिन लोगों को ये बंदूकें भेजी थीं, उन्होंने उन्हें अपने पास ही रख लिया." ट्रंप ने भी इस नतीजे पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा: "मैं कुछ लोगों के एक खास समूह से बहुत नाराज़ हूँ, और उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी."