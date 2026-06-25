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Iran Demand To Form Islamic Nato: मेरिका और इजरायल के खिलाफ युद्ध में ईरान को मिली जीत के बाद इस्लामिक नाटो पर चर्चाएं तेज हो गई हैं. सुरक्षा सहयोग को लेकर पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है. इस बीच स्विट्जरलैंड में अमेरिका के साथ तकनीकी बातचीत के बाद मंगलवार (23 जून) को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान पाकिस्तान पहुंचे. यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया. इस दौरान मसूद पेजेशकियान ने इस्लामिक देशों से एक 'नए रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर' बनाने का आह्वान किया. वहीं, ईरानी संसद के स्पीकर ने भी इस्लामिक देशों को साथ आकर क्षेत्रीय व्यवस्था बनाने का आह्वान किया है.
बीते बुधवार (24 जून) को ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाक़र क़ालिबाफ़ अज़रबैजान की राजधानी बाकू में इस्लामी देशों की संसदीय यूनियन (PUIC) के 20वें सत्र में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने जून 2025 में हुए 12-दिन के युद्ध और फरवरी में अमेरिका और इज़राइल के साथ शुरू हुए 40-दिन के रमज़ान युद्ध के नतीजों का ज़िक्र किया. उन्होंने कहा कि "सभी मुसीबतों की जड़ ज़ायोनी शासन (इजरायल) है. क़ालिबाफ़ ने तुर्की की संसद के स्पीकर नुमान कुर्तुलमुश और अज़रबैजान की संसद के स्पीकर साहिबा गफ़ारोवा से मुलाकात की और मुस्लिम देशों के बीच ज़्यादा एकता की अपील की
उन्होंने मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों से अपनी क्षमताओं, संसाधनों और लोगों के आधार पर एक नई क्षेत्रीय व्यवस्था बनाने का आह्वान किया है. उन्होंने कहा, "यह साफ़ हो गया है कि सभी मुसीबतों की जड़ ज़ायोनी शासन है, और दूसरी बात, इस युद्ध के दौरान अमेरिकियों का खोखला अहंकार और बनावटी ताकत ढह गई। इसलिए, पश्चिम एशिया और इस्लामी दुनिया के देशों को अपनी क्षमताओं, संसाधनों और लोगों के आधार पर एक नई व्यवस्था बनानी चाहिए." उन्होंने कहा, "दुश्मन ने ईरान के खिलाफ कुछ देशों की जमीन और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया।" "अब इस युद्ध का अनुभव सबके सामने है, और सभी को इससे सीखना चाहिए."