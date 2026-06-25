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ईरान ने की मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील, इस्लामिक नाटो पर चर्चाएं तेज

Iran Demand To Form Islamic Nato: ईरान ने मुस्लिम देशों के बीच एक नई क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था (इस्लामिक नाटो) बनाने की अपील की है. पाकिस्तान दौरे पर राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाक़र क़ालिबाफ़ ने इस्लामी देशों से एकजुट होकर सहयोग बढ़ाने और साझा सुरक्षा ढांचा तैयार करने का आह्वान किया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 25, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:46 AM IST
ईरान ने की मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील, इस्लामिक नाटो पर चर्चाएं तेज
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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