Iran Demand To Form Islamic Nato: मेरिका और इजरायल के खिलाफ युद्ध में ईरान को मिली जीत के बाद इस्लामिक नाटो पर चर्चाएं तेज हो गई हैं. सुरक्षा सहयोग को लेकर पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है. इस बीच स्विट्जरलैंड में अमेरिका के साथ तकनीकी बातचीत के बाद मंगलवार (23 जून) को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान पाकिस्तान पहुंचे. यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया. इस दौरान मसूद पेजेशकियान ने इस्लामिक देशों से एक 'नए रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर' बनाने का आह्वान किया. वहीं, ईरानी संसद के स्पीकर ने भी इस्लामिक देशों को साथ आकर क्षेत्रीय व्यवस्था बनाने का आह्वान किया है.