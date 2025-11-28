गुप्त मैसेज की खबरें झूठी! ईरान का अमेरिकी दावों पर पलटवार, खामेनेई बोले- झगड़े बढ़ा रहा US

Iran America Relations: ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर तनाव चरम पर है. अमेरिका ने ईरान पर कई तरह से प्रतिबंध लगा दिए हैं. साथ ही अमेरिका ने ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने के लिए बातचीत करने का ऑफर दिया था, लेकिन ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से साफ मना कर दिया है. अब, ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान ने किसी तीसरे देश के ज़रिए अमेरिका को अपना मैसेज भेजा है.

दरअसल, हाल ही में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद अमेरिका दौरे पर पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात की. ट्रंप से मुलाकात के पहले क्राउन प्रिंस को ईरान की एक चिट्ठी मिली थी. इस चिट्ठी को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं कि इस चिट्ठी में अमेरिका के लिए एक मैसेज था. हालांकि, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने इन सभी दावों को मनगढ़ंत बताया है.

'अमेरिका बोल रहा है झूठ'

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, खामेनेई ने गुरुवार रात को टीवी पर दिए गए संदेश में मीडिया के इन सभी दावों को खारिज कर दिया. अफवाह थी कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने सऊदी क्राउन प्रिंस को उनके यूएस दौरे से पहले जो मैसेज भेजा था, वह वॉशिंगटन के लिए था.

ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा, "वे अफवाहें फैला रहे हैं कि ईरानी सरकार ने किसी तीसरे देश के जरिए अमेरिका को मैसेज भेजा है, जो सरासर झूठ है."

राष्ट्रपति ने किया खंडन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेजेशकियन की चिट्ठी में कहा गया कि ईरान टकराव नहीं चाहता है. उसका मकसद क्षेत्रीय सहयोग को गहरा करना है और वह कूटनीति के जरिए न्यूक्लियर विवाद को सुलझाने के लिए तैयार है, बशर्ते उसके अधिकारों की गारंटी हो. खामेनेई ने अपने भाषण के दौरान इजरायल के हमलों और अपराधों में अमेरिका के समर्थन की कड़ी आलोचना की. ईरानी सुप्रीम ने अमेरिका पर अपनी रणनीति और रिसोर्स के फायदे के लिए झगड़ों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया.

ईरानी अधिकारियों ने क्या कहा?

दूसरी ओर, ईरानी अधिकारियों ने पहले ही इस बात को साफ कर दिया था कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को जो चिट्ठी दी गई, वह सिर्फ द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर थी. तेहरान और वॉशिंगटन ने इसी साल अप्रैल और जून के बीच ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और अमेरिकी बैन पर बातचीत की थी. दोनों पक्षों के बीच ओमान की मध्यस्थता में पांच राउंड की बातचीत हुई. इसके बाद छठे राउंड की बातचीत की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही इजरायल ने ईरान में कई जगहों पर अचानक हमले कर दिए.

ईरान के न्यूक्लियर वैज्ञानिक मारे गए

इस हमले में ईरान के न्यूक्लियर वैज्ञानिक और सीनियर कमांडर मारे गए. इसके बाद ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से जवाबी कार्रवाई की. 22 जून को अमेरिकी सेना ने नतांज, फोर्डो और इस्फहान में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया. ईरान ने अगले दिन कतर में अमेरिकी अल उदीद एयर बेस को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की. इसके बाद ईरान और इजरायल के बीच 24 जून से सीजफायर लागू हुआ.

