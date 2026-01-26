अमेरिका को ईरान की खुली धमकी, चौराहे पर पोस्टर लगाकर दिया ये खास संदेश

Iran America Tension: ईरान में हुए हिंसक पर्दर्शन के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर हमले की धमकी दे रहे हैं. इस बीच अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन ईरान की ओर तेजी से बढ़ रहा है. इसी कड़ी में ईरानी अधिकारियों ने बीते रविवार (25 जनवरी) को राजधानी तेहरान के सेंट्रल स्क्वायर में एक बड़े बिलबोर्ड पर पेंटिंग (तस्वीर) दिखाया, जिसमें अमेरिका को सीधी चेतावनी दी गई. इस पेंटिंग में एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला होते हुए दिखाई गई है. इस पेंटिंग के जरिए अमेरिका को चेतावनी दी गई है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है, तो ईरान उसका मुंहतोड़ जवाब देगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते गुरुवार (22 जनवरी) को कहा कि हमारा एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर उस दिशा (ईरान की ओर) में जा रहा है और शायद हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा. यानी अमेरिका ने अब्राहम लिंकन को एहतियात के तौर पर भेजा है कि अगर अमेरिका, ईरान पर हमला करता है, तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर से मदद ली जा सके. वहीं, बीते शनिवार (24 जनवरी) को ईरान के अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने चेतावनी दी कि उनकी सेना पहले से कहीं ज्यादा तैयार है. उन्होंने कहा कि ईरानी सेना की उंगली ट्रिगर पर है.

गौरतलब है कि साल 2025 के दिसंबर महीने के आखिर में ईरान में प्रदर्शन शुरू हुए. यह प्रदर्शन देश में बढ़ती महंगाई और खराब अर्थव्यवस्था को लेकर हो रहे थे. लेकिन इन प्रदर्शनों को अमेरिका और इजरायल का साथ मिला और हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए. ईरान ने हालात को काबू करने के लिए बल प्रयोग किया, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों की मौत हुई. ईरान की तरफ से इस संबंध में कोई आधिकारिक संख्या नहीं बताई गई है.

ईरान ने ऐसे प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया, जो कथित रूप से विदेशी खुफिया एजेंसियों के इशारे पर काम कर रहे थे. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 800 ऐसे प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की तैयारी कर रहा था. प्रदर्शनकारियों को फांसी देने के लिए तैयारी करने का आरोप लगाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी. इस धमकी के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया.

ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि ईरान ने लगभग 800 गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की नियोजित फांसी रोक दी है. ट्रंप ने संकेत दिया कि प्रदर्शनकारियों की फांसी पर रोक लगने की वजह से वह हमला नहीं कर रहे हैं. लेकिन ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि वह अपने विकल्प खुले रख रहे हैं. यानी अमेरिका अभी भी ईरान पर हमला कर सकता है.