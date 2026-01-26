अमेरिका को ईरान की खुली धमकी, चौराहे पर पोस्टर लगाकर दिया ये खास संदेश

Advertisement
Iran America Tension: ईरान ने तेहरान में सेंट्रल स्क्वायर पर एक पेंटिंग लगाकर अमेरिका को खुली चेतावनी दी है. इस पेंटिंग में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले होते हुए दिखाए गए हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट पर मौजूद फाइटर प्लेन को ध्वस्त होता दिखाया गया है. ईरान ने अमेरिका को संदेश दिया  है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Jan 26, 2026

Iran America Tension: ईरान में हुए हिंसक पर्दर्शन के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर हमले की धमकी दे रहे हैं. इस बीच अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन ईरान की ओर तेजी से बढ़ रहा है. इसी कड़ी में ईरानी अधिकारियों ने बीते रविवार (25 जनवरी) को राजधानी तेहरान के सेंट्रल स्क्वायर में एक बड़े बिलबोर्ड पर पेंटिंग (तस्वीर) दिखाया, जिसमें अमेरिका को सीधी चेतावनी दी गई. इस पेंटिंग में एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला होते हुए दिखाई गई है. इस पेंटिंग के जरिए अमेरिका को चेतावनी दी गई है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है, तो ईरान उसका मुंहतोड़ जवाब देगा. 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते गुरुवार (22 जनवरी) को कहा कि हमारा एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर उस दिशा (ईरान की ओर) में जा रहा है और शायद हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा. यानी अमेरिका ने अब्राहम लिंकन को एहतियात के तौर पर भेजा है कि अगर अमेरिका, ईरान पर हमला करता है, तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर से मदद ली जा सके. वहीं, बीते शनिवार (24 जनवरी) को ईरान के अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने चेतावनी दी कि उनकी सेना पहले से कहीं ज्यादा तैयार है. उन्होंने कहा कि ईरानी सेना की उंगली ट्रिगर पर है.

गौरतलब है कि साल 2025 के दिसंबर महीने के आखिर में ईरान में प्रदर्शन शुरू हुए. यह प्रदर्शन देश में बढ़ती महंगाई और खराब अर्थव्यवस्था को लेकर हो रहे थे. लेकिन इन प्रदर्शनों को अमेरिका और इजरायल का साथ मिला और हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए. ईरान ने हालात को काबू करने के लिए बल प्रयोग किया, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों की मौत हुई. ईरान की तरफ से इस संबंध में कोई आधिकारिक संख्या नहीं बताई गई है.

ईरान ने ऐसे प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया, जो कथित रूप से विदेशी खुफिया एजेंसियों के इशारे पर काम कर रहे थे. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 800 ऐसे प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की तैयारी कर रहा था. प्रदर्शनकारियों को फांसी देने के लिए तैयारी करने का आरोप लगाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी. इस धमकी के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया. 

ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि ईरान ने लगभग 800 गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की नियोजित फांसी रोक दी है. ट्रंप ने संकेत दिया कि प्रदर्शनकारियों की फांसी पर रोक लगने की वजह से वह हमला नहीं कर रहे हैं. लेकिन ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि वह अपने विकल्प खुले रख रहे हैं. यानी अमेरिका अभी भी ईरान पर हमला कर सकता है.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

iran newsIran America Tensionus iran conflictUS Threatens Iraniran threatens usmuslim world newsToday News

