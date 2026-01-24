Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3084369
Zee SalaamMuslim WorldIran: न्यूक्लियर बम हराम है... सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि का बड़ा दावा

Iran: "न्यूक्लियर बम हराम है..." सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि का बड़ा दावा

Iran Nuclear Bomb Controversy: ईरान के सुप्रीम लीडर के भारत में प्रतिनिधि ने कहा कि ईरान कभी न्यूक्लियर बम नहीं चाहता, क्योंकि यह हराम है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 24, 2026, 07:49 AM IST

Trending Photos

Iran: "न्यूक्लियर बम हराम है..." सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि का बड़ा दावा

Iran Nuclear Bomb Controversy: ईरान पर संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) अमेरिका और यूरोप के कई देशों द्वारा कई बड़े प्रतिबंध लगाई गई है. ये प्रतिबंध ईरान के न्यूक्लियर शक्तियों को बढ़ाने की वजह से लगाई गई हैं, ऐसा इन देशों और संस्थानों का कहना है. अमेरिका, इजरायल समेत यूरोपीय देशों का आरोप है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के करीब है, और इसीलिए वह अपनी न्यक्लियर क्षमता में तेजी से इजाफा कर रहा है. वहीं, ईरान ने  हमेशा यह कहा है कि ईरान नागरिक सेवाओं और ईरान के विकास के लिए अपनी न्यूक्लियर शक्तियों को बढ़ा रहा है. 

ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के भारत में प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने न्यूक्लियर बम को लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा कि ईरान कभी-भी न्यक्लियर बम नहीं चाहता, क्योंकि यह हराम है. उन्होंने कहा कि ईरान कुछ मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहता है.

डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कुछ इंटरनेशनल संगठनों पर "दोहरे मापदंड" का आरोप लगाया, और कहा कि जहाँ ईरान पर प्रतिबंध हैं और उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की बहुत ज्यादा निगरानी होती है, वहीं कुछ दूसरे देशों को ऐसी किसी जाँच का सामना नहीं करना पड़ता.

Add Zee News as a Preferred Source

डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने ईरान और भारत के रिश्तों को प्राचीन बताया. उन्होंने कहा कि ईरान और भारत के बीच संबंधों और सहयोग का इतिहास इस्लाम के उदय से सैकड़ों साल पहले का है. उन्होंने कहा कि गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का अध्ययन ईरान में किया गया था और ईरान के लोगों ने हमेशा दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संबंधों के बारे में सीखा है.

उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सुप्रीम लीडर हमेशा ईरान और भारत के बीच अच्छे संबंधों और सहयोग पर जोर देते हैं. उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि चाबहार में वे अच्छा काम करेंगे. उन्होंने कहा कि ईरान और भारत के बीच संबंधों और सहयोग का इतिहास 3,000 साल पुराना है, इस्लाम के उदय से पहले का है. उन्होंने कहा कि उस समय भी, हम भारत की दार्शनिक किताबों का इस्तेमाल करते थे.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Iran Nuclear Bomb ControversyIran Nuclear Bomb Harammuslim world newsToday News

Trending news

Iran Nuclear Bomb Controversy
Iran: "न्यूक्लियर बम हराम है..." सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि का बड़ा दावा
Communal tension
उज्जैन में हिन्दू संगठन के सदस्य से झगड़े के बाद सांप्रदायिक हिंसा; 20 लोग हिरासत में
Turkman Gate stone pelting case
Turkman Gate stone pelting case: 2 दिन में आरोपी उबेदुल्लाह की ज़मानत HC में रद्द
Basant Panchami
नफरत की आंधी में मोहब्बत के दीये की रौशनी के मानिंद है दरगाहों और मजारों में बसंत
Jauhar Trust
आज़म खान ने यूनिवर्सिटी नहीं 'बबूल' का पेड़ लगाया था; इस्तीफे से भी डर रहे हैं विरोधी!
jammu kashmir snowfall
जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी, बर्फ की चादर से ढका वादी का नजारा
Colonel Sofia Qureshi
कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने वाले मंत्री बने गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट
Pakistan News
Pakistan: सरकारी कर्मचारियों पर दमन का आरोप, मानवाधिकार संगठनों ने की कड़ी निंदा
AMU student murder case
AMU छात्र मुल्ला मोहम्मद को 18 साल बाद मिला इंसाफ; तीन मुजरिमों को उम्रकैद
bhojshala dispute
‘हिंदू धर्म में दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं’, भोजशाला पर SC के फैसले पर भड़की साध्वी