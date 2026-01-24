Iran: "न्यूक्लियर बम हराम है..." सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि का बड़ा दावा

Iran Nuclear Bomb Controversy: ईरान पर संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) अमेरिका और यूरोप के कई देशों द्वारा कई बड़े प्रतिबंध लगाई गई है. ये प्रतिबंध ईरान के न्यूक्लियर शक्तियों को बढ़ाने की वजह से लगाई गई हैं, ऐसा इन देशों और संस्थानों का कहना है. अमेरिका, इजरायल समेत यूरोपीय देशों का आरोप है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के करीब है, और इसीलिए वह अपनी न्यक्लियर क्षमता में तेजी से इजाफा कर रहा है. वहीं, ईरान ने हमेशा यह कहा है कि ईरान नागरिक सेवाओं और ईरान के विकास के लिए अपनी न्यूक्लियर शक्तियों को बढ़ा रहा है.

ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के भारत में प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने न्यूक्लियर बम को लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा कि ईरान कभी-भी न्यक्लियर बम नहीं चाहता, क्योंकि यह हराम है. उन्होंने कहा कि ईरान कुछ मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहता है.

डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कुछ इंटरनेशनल संगठनों पर "दोहरे मापदंड" का आरोप लगाया, और कहा कि जहाँ ईरान पर प्रतिबंध हैं और उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की बहुत ज्यादा निगरानी होती है, वहीं कुछ दूसरे देशों को ऐसी किसी जाँच का सामना नहीं करना पड़ता.

Add Zee News as a Preferred Source

डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने ईरान और भारत के रिश्तों को प्राचीन बताया. उन्होंने कहा कि ईरान और भारत के बीच संबंधों और सहयोग का इतिहास इस्लाम के उदय से सैकड़ों साल पहले का है. उन्होंने कहा कि गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का अध्ययन ईरान में किया गया था और ईरान के लोगों ने हमेशा दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संबंधों के बारे में सीखा है.

उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सुप्रीम लीडर हमेशा ईरान और भारत के बीच अच्छे संबंधों और सहयोग पर जोर देते हैं. उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि चाबहार में वे अच्छा काम करेंगे. उन्होंने कहा कि ईरान और भारत के बीच संबंधों और सहयोग का इतिहास 3,000 साल पुराना है, इस्लाम के उदय से पहले का है. उन्होंने कहा कि उस समय भी, हम भारत की दार्शनिक किताबों का इस्तेमाल करते थे.