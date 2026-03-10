सऊदी के तेल इलाकों पर मंडराया खतरा, ईरान के ड्रोन हमलों से मचा हड़कंप

Iran Drone Attack Saudi Arabia: मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच ईरान ने सऊदी अरब और कुवैत पर ड्रोन हमले किए. दोनों देशों के डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है. इन घटनाओं के बाद, पूरे खाड़ी इलाके में सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिए गए हैं.
Middle East Conflict: मिडिल ईस्ट में चल रही लड़ाई के कम होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है. ईरान ने मंगलवार सुबह सऊदी अरब और कुवैत पर ड्रोन हमले किए, जिससे पूरे इलाके में तनाव और बढ़ गया. हालांकि, सऊदी अरब और कुवैत के डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम करने का दावा किया है. सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक, देश के तेल से भरपूर पूर्वी इलाके में दो ड्रोन मार गिराए गए. कुवैत के नेशनल गार्ड ने देश के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों पर हमला करने की कोशिश कर रहे छह ड्रोन को नष्ट करने की खबर दी है. इन घटनाओं के बाद खाड़ी इलाके में सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिए गए हैं.
ईरान द्वारा पड़ोसी खाड़ी देशों पर किए गए इन हमलों ने चल रहे संघर्ष को और उलझा दिया है. यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब ईरान का अमेरिका और इजरायल के साथ संघर्ष बढ़ रहा है. इस बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से भी युद्ध को लेकर अनिश्चितता बढ़ रही है. ट्रंप ने सोमवार को रिपब्लिकन सांसदों से कहा कि यह युद्ध एक "छोटा अभियान" साबित हो सकता है. लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी कि अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की तो US और भी सख्त एक्शन लेगा.
बिगड़ गया है तेल का खेल
ट्रंप के बयानों के बाद ग्लोबल मार्केट में भी उतार-चढ़ाव देखा गया. तेल की कीमतें शुरू में लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुंच गईं, जो 2022 के बाद सबसे ऊंचा लेवल है. बाद में कीमतें लगभग $90 तक गिर गईं. इस लड़ाई का असर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर भी पड़ा है. फारस की खाड़ी में एक ज़रूरी ट्रेड रूट, होर्मुज स्ट्रेट, लगभग रुक गया है. दुनिया की लगभग 20 परसेंट तेल सप्लाई इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरती है, लेकिन हाल के हमलों ने कई तेल टैंकरों को इस रास्ते का इस्तेमाल करने से लगभग रोक दिया है.
अब तक कितने लोग मारे गए
इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक, इस इलाके में मर्चेंट शिप पर हुए हमलों में कम से कम सात नाविक मारे गए हैं. कई देशों ने अपने नागरिकों और डिप्लोमैटिक स्टाफ को सुरक्षित जगहों पर निकालने का भी ऑर्डर दिया है. इस लड़ाई की वजह से कई शहरों में लोग सुरक्षा के लिए भाग रहे हैं. मिलिट्री बेस, सरकारी बिल्डिंग, तेल और पानी के प्लांट, होटल और यहां तक कि एक स्कूल को भी निशाना बनाया गया है. अब तक इस युद्ध में ईरान में 1,200 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि लेबनान में लगभग 397 और इज़राइल में 11 लोगों के मारे जाने की खबर है. सात अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं.