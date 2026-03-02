दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी Aramco पर ईरान ने किया हमला! सऊदी में मचा हड़कंप

Advertisement
Middle East Tensions: मिडिल ईस्ट में बढ़ते मिलिट्री तनाव के बीच ईरान ने सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको की रास तनुरा ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया है. इस हमले ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट को हिलाकर रख दिया है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमले की वजह से रिफाइनरी के प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स में आग लग गई, जिस पर बाद में काबू पा लिया गया. अधिकारियों का कहना है कि किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर रिफाइनरी को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था. अभी तक पूरे नुकसान का अंदाज़ा नहीं लग पाया है.

रास तनुरा को सऊदी अरब की सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रेटेजिक एनर्जी फैसिलिटीज़ में से एक माना जाता है. यह काफी मात्रा में तेल प्रोसेस और एक्सपोर्ट करता है, इसलिए किसी भी हमले की खबर का असर तुरंत ग्लोबल मार्केट पर पड़ता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिफाइनरी बंद होने की खबर के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 9 परसेंट से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई, जिससे एनर्जी सप्लाई को लेकर चिंता और बढ़ गई.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, ईरान और इजरायल के बीच लड़ाई US मिलिट्री एक्शन और संभावित जवाबी हमलों के डर ने पूरे खाड़ी इलाके को अस्थिर कर दिया है. इससे ग्लोबल ऑयल मार्केट में उतार-चढ़ाव बढ़ गया है और इन्वेस्टर्स में चिंता बढ़ गई है. इस बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी हालात सेंसिटिव माने जा रहे हैं. यह समुद्री रास्ता दुनिया के कुल कच्चे तेल के ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा हैंडल करता है. हालांकि यह रास्ता ऑफिशियली बंद नहीं हुआ है, लेकिन इलाके के तनाव की वजह से कई शिपिंग कंपनियों और जहाज मालिकों ने खतरों को देखते हुए अपनी आवाजाही रोक दी है. इससे तेल सप्लाई पर असर पड़ने का डर बढ़ गया है.

यह भी पढ़ें:- ईरान हमले के बाद भारत अलर्ट, इन मुस्लिम देशों में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी

 

