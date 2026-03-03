ईरान ने अब US एम्बेसी को बनाया निशाना, ट्रंप ने बदला लेने की दी धमकी

Iran Attack US Embassy In Saudi: ईरान ने सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी एम्बेसी पर ड्रोन अटैक किया है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रेप ने इस हमले का जवाब देने की धमकी दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Iran Attack US Embassy In Saudi: ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेसों को निशाना बना रहा था, जिसमें लगभग 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कई घायल हैं. वहीं, ईरान ने अब अमेरिका के एम्बेसी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है. ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मौजूद अमेरिकी एम्बेसी पर ड्रोन अटैक किया है. इस हमले के बाद युद्ध ने और भयान रूप ले लिया है. वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को लेकर एक पत्रकार से कहा कि "आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा" कि रियाद में US एम्बेसी पर हमले का क्या जवाब होगा.