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अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच ईरानी रियाल बेहाल, एक डॉलर के लिए देने पड़ते हैं इतने लाख रियाल

Iran Currency Crisis: ईरानी रियाल सोमवार को खुले बाजार में रिकॉर्ड निचले सतह पर पहुंच गया और एक डॉलर की कीमत करीब 20.20 लाख रियाल हो गई. अमेरिकी पाबंदियों के नए ऐलान से पहले हुई इस गिरावट ने जंग और आर्थिक संकट से जूझ रही ईरान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

Written ByRaihan Shahid
Published: Aug 25, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 08:08 PM IST
अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच ईरानी रियाल बेहाल, एक डॉलर के लिए देने पड़ते हैं इतने लाख रियाल
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

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Raihan Shahid

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रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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