/अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच ईरानी रियाल बेहाल, एक डॉलर के लिए देने पड़ते हैं इतने लाख रियाल

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Iran Economic Crisis: तेहरान में बाजार खुलते ही ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव की एक और बड़ी तस्वीर सामने आई. ईरान की मुद्रा रियाल खुले बाजार में अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई. दिलचस्प बात यह है कि रियाल में यह गिरावट अमेरिका की ओर से नए पाबंदियों के ऐलान से कुछ घंटे पहले ही दर्ज की गई. ऐसे वक्त में जब ईरान पहले से ही लंबे जंग और आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा है, मुद्रा की इस गिरावट ने हालात को और संगीन बना दिया है.
सोमवार (25 अगस्त) को मुकामी समय के मुताबिक, बाजार खुलने के बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत करीब 20 लाख 20 हजार रियाल तक पहुंच गई. यानी डॉलर खरीदने के लिए ईरान की मुद्रा की बड़ी रकम खर्च करनी पड़ रही है. दूसरी ओर, ईरान के सेंट्रल बैंक की ओर से तय आधिकारिक एक्सचेंज रेट करीब 15 लाख रियाल प्रति डॉलर थी. खुले बाजार और आधिकारिक दर के बीच इतना बड़ा फर्क ईरानी मुद्रा पर बढ़ते दबाव को दिखाता है.
ईरानी रियाल पिछले कुछ समय से लगातार मुश्किल दौर से गुजर रही है. 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल की ओर से किए गए संयुक्त हमलों से पहले भी मुद्रा पर दबाव बना हुआ था. इसके बाद करीब छह महीने से जारी जंग ने ईरान की अर्थव्यवस्था की परेशानियों को और बढ़ा दिया. आर्थिक दबाव बढ़ने के साथ रियाल लगातार निचली स्तर पर गिरती जा रही है.
इसी बीच अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोमवार को ईरान के लिए "आर्थिक डी-डे" की चेतावनी दी. उन्होंने दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में ईरान के वित्तीय संबंधों को निशाना बनाने वाले अमेरिकी कदमों को ईरान के खिलाफ 'आर्थिक हमला' बताया. उनका यह बयान ऐसे समय आया, जब ईरानी मुद्रा पहले ही भारी गिरावट का सामना कर रही थी.
अमेरिकी वित्त मंत्रालय के मुताबिक, नए प्रतिबंध ईरान से जुड़े पांच अहम क्षेत्रों को निशाना बनाएंगे. इनमें डिजिटल संपत्ति, तकनीक, सोना, विमानन और समुद्री परिवहन शामिल हैं. इन क्षेत्रों पर कार्रवाई से ईरान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार और वित्तीय लेन-देन को लेकर मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.
वहीं, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिका से अपना रवैया बदलने की अपील की है. सोमवार को तेहरान में उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से दबाव बनाने और धमकाने की रणनीति पर भरोसा करने से मामले सुलझने के बजाय और उलझेंगे. उन्होंने अमेरिका से ईरान के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की मांग की.
पेजेश्कियन ने कहा कि अमेरिका की पॉलिसी ईरान के वैध अधिकारों और अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक होनी चाहिए. उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौता ज्ञापन में तय किए गए लक्ष्यों को दोनों देशों की लगातार इच्छा और आपसी सहयोग से हासिल किया जा सकता है.
उधर, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने जंग को लेकर तेहरान का रुख साफ कर दिया. सोमवार को तेहरान में हुई साप्ताहिक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध का अंत उन शर्तों पर स्वीकार नहीं करेगा, जिन्हें उसके मुताबिक 'आक्रामक पक्ष' तय करना चाहते हैं. बाघेई ने कहा कि ईरान ने जंग शुरू नहीं किया है, लेकिन वह यह भी नहीं होने देगा कि इसका अंत हमलावर पक्षों की शर्तों पर हो. उन्होंने कहा कि ईरान अपनी सरहदों और क्षेत्रीय अखंडता की हिफाजत के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी साफ किया कि उनका देश "आक्रामक पक्षों" के साथ किसी समझौते के लिए तैयार नहीं है और न ही उनकी "अत्यधिक मांगों" के सामने झुकेगा. उनके बयान से साफ है कि मौजूदा तनाव के बीच ईरान अपनी स्थिति को लेकर सख्त रुख बनाए हुए है. बाघेई ने अमेरिका के उस दावे को भी खारिज किया, जिसमें कहा गया था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला हुआ है और वहां से हर दिन लाखों बैरल तेल गुजर रहा है. उन्होंने इस दावे को स्वीकार नहीं किया.