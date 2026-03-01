सुप्रीम लीडर की मौत के बाद भारत में भी शोक, ईरानी दूतावास ने सम्मान में झुकाया झंडा

Iran Embassy In India: ईरान की ओर से रविवार (1 मार्च) सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या को लेकर आधिकारिक पुष्टि के बाद शिया समुदाय में गम और गुस्से का माहौल है. खामेनेई की मौत की पुष्टि के बाद नई दिल्ली में ईरानी एम्बेसी ने दुख जताते हुए, सम्मान और शोक के तौर पर अपना झंडा आधा झुका दिया.

भारत में ईरानी एम्बेसी ने शनिवार को इजरायल और अमेरिका हथियार डालने और सरेंडर करने की मांगों के आगे सरेंडर करने की किसी भी संभावना से साफ इनकार किया था. नई दिल्ली में ईरानी एम्बेसी ने एक बयान में कहा कि अमेरिका ने इजराइल के "भ्रष्ट जायोनी शासन" के साथ मिलकर देश में "कुछ खास जगहों" को निशाना बनाकर हवाई ऑपरेशन किए, जिसमें सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल हैं. ईरानी एम्बेसी ने बयान में आगे कहा कि आने वाले दिनों में राजधानी तेहरान और ईरानी की अन्य शहरों में ऑपरेशन जारी रहने की उम्मीद है. बयान शेयर करते हुए इंडियन एम्बेसी ने "इन दो भ्रष्ट सरकारों के प्लान के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक, तेहरान और कुछ दूसरे शहरों में उनके ऑपरेशन जारी रहने की उम्मीद है."

दूतावास ने अपने नागरिकों को शांत रहने और उन दूसरी जगहों पर जाने की भी सलाह दी जो इजरायल और अमेरिका के हमले से सुरक्षित हैं. बयान में कहा गया, "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सरकार ने समाज की सभी जरूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से इंतजाम कर लिए हैं. जरूरी चीजों की सप्लाई को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों से गुज़ारिश है कि वे शॉपिंग सेंटर में भीड़ न लगाएं, क्योंकि ऐसी भीड़ से खतरा हो सकता है." इस बीच, चल रही हड़तालों की वजह से स्कूल और यूनिवर्सिटी बंद कर दिए गए हैं. बयान में कहा गया है कि बैंक पहले की तरह चलते रहेंगे, और सरकारी दफ्तर "अभी के लिए" 50 परसेंट कैपेसिटी पर चलेंगे.