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ईरान ने ISIS के दो सदस्यों को दी फांसी की सजा; हथियारबंद विद्रोह करने के थे इल्जाम

Iran News: ईरान ने इस्लामिक स्टेट (ISIS) से जुड़े दो दोषियों, मोहिउद्दीन अब्दुल्लाही और हुसैन पलानी, को फांसी दे दी है। दोनों पर ईरान के खिलाफ हथियारबंद गतिविधियों और आतंकी साजिश में शामिल होने का इल्जाम था. ईरानी अधिकारियों के मुताबिक, सुरक्षा बलों ने वक्त रहते उनके नेटवर्क का पता लगाकर बड़ी कार्रवाई की थी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 14, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:25 PM IST
ईरान ने ISIS के दो सदस्यों को दी फांसी की सजा; हथियारबंद विद्रोह करने के थे इल्जाम
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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