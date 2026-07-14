/ईरान ने ISIS के दो सदस्यों को दी फांसी की सजा; हथियारबंद विद्रोह करने के थे इल्जाम

Iran News: अमेरिका और ईरान के बीच जंग जारी है. इसी बीच ईरान ने इस्लामिक स्टेट के दहशतगर्द ग्रुप के दो सदस्यों को फांसी की सजा के फंदे पर लटका दिया है. दोनों मुल्जिमों पर इस्लामिक स्टेट ग्रुप से जुड़े होने और ईरान के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह करने का इल्जाम था. इस मामले में दोषी पाए जाने के बाद दोनों मुल्जिमों को फांसी दे दी गई. रिपोर्ट में इन दोनों मुल्जिमों की पहचान मोहिउद्दीन अब्दुल्लाही और हुसैन पलानी के तौर पर की गई है. इसमें कहा गया है कि वे इस्लामिक स्टेट के उस सेल से जुड़े थे जो इराक और सीरिया में ग्रुप की हार के बाद बना था और जिसने ईरान के अंदर हमले की प्लानिंग बनाई थी. ईरानी मीडिया ने मंगलवार (14 जुलाई) को जानकारी दी कि इस्लामिक स्टेट ग्रुप से जुड़े दोनों मुल्जिमों को फांसी दे दी गई है.