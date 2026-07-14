/ईरान ने ISIS के दो सदस्यों को दी फांसी की सजा; हथियारबंद विद्रोह करने के थे इल्जाम

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Iran News: अमेरिका और ईरान के बीच जंग जारी है. इसी बीच ईरान ने इस्लामिक स्टेट के दहशतगर्द ग्रुप के दो सदस्यों को फांसी की सजा के फंदे पर लटका दिया है. दोनों मुल्जिमों पर इस्लामिक स्टेट ग्रुप से जुड़े होने और ईरान के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह करने का इल्जाम था. इस मामले में दोषी पाए जाने के बाद दोनों मुल्जिमों को फांसी दे दी गई. रिपोर्ट में इन दोनों मुल्जिमों की पहचान मोहिउद्दीन अब्दुल्लाही और हुसैन पलानी के तौर पर की गई है. इसमें कहा गया है कि वे इस्लामिक स्टेट के उस सेल से जुड़े थे जो इराक और सीरिया में ग्रुप की हार के बाद बना था और जिसने ईरान के अंदर हमले की प्लानिंग बनाई थी. ईरानी मीडिया ने मंगलवार (14 जुलाई) को जानकारी दी कि इस्लामिक स्टेट ग्रुप से जुड़े दोनों मुल्जिमों को फांसी दे दी गई है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सुरक्षा बलों ने इराकी सीमा के पास बामो पहाड़ी इलाके में इस सेल के ठिकाने का पता लगा लिया, इससे पहले कि वे अपनी प्लानिंग को अंजाम दे पाते. इस ऑपरेशन में कई चरमपंथी मारे गए और दीगर को गिरफ़्तार कर लिया गया; इस दौरान ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के तीन सदस्य भी मारे गए. अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने हथियार, गोला-बारूद और दीगर सामान भी ज़ब्त किया. इन दोनों लोगों को ईरान के ख़िलाफ़ हथियारबंद विद्रोह का दोषी ठहराया गया था और सुप्रीम कोर्ट के जरिए उनकी मौत की सज़ा को बरकरार रखने के बाद उन्हें फांसी दे दी गई. न्यायपालिका ने यह नहीं बताया कि फांसी कहाँ दी गई.
गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका के बीच जंग जारी है और यह जंग और भीषण होती जा रही है. ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने के ऐलान के बाद ईरान ने कई समुद्री जहाजों पर हमला किया है. वहीं, अमेरिका ने भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास ब्लॉकेड लगाने का ऐलान कर दिया है. साथ ही ईरान के समुद्री जहाजों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बीते दिनों कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के गार्डियन हैं और वहां से गुजरने वाले समुद्री जहाजों से 20 परसेंट टोल लेंगे.