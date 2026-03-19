ईरान में पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी "मोहारेबेह" के दोषी, 3 लोगों को दी गई फांसी

Iran News: मिडिल ईस्ट में पहले से ही अमेरिका और इजरायल की नीतियों को लेकर तनाव बना हुआ है, और इसी बीच ईरान से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मानवाधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ दी है. देश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोप में तीन लोगों को फांसी दे दी गई है.

तेहरान न्यायपालिका के मुताबिक, इन तीनों दोषियों को गुरुवार (19 मार्च) सुबह फांसी की सजा दी गई. इन लोगों को उन घटनाओं में शामिल पाया गया था, जिनमें सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कानून-व्यवस्था से जुड़े कर्मियों की हत्या हुई थी. ये प्रदर्शन पिछले साल के आखिर में बढ़ती महंगाई और खराब आर्थिक हालात के विरोध में शुरू हुआ था, लेकिन धीरे-धीरे यह पूरे देश में सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया.

"मोहारेबेह" के जुर्म तीन दोषियों को फांसी

हालांकि, कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के साथ ईरानी अधिकारियों ने और खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रत्यक्ष रुप से यह स्वीकार किया कि इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजरायल का हाथ है. ईरानी अधिकारियों ने इन घटनाओं को "आतंकवादी कृत्य" करार दिया है. ईरानी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि इन लोगों का संबंध पश्चिमी देशों से था और वह उनके इशारे पर काम कर रहे थे. ईरान पुलिस की गहन जांच के बाद इन आरोपियों को "मोहारेबेह" यानी "खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने" जैसे गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया गया.

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सरकार का कहना है कि इन प्रदर्शनों और झड़पों में हजारों लोगों की जान गई, जिनमें सुरक्षा बलों के सदस्य भी शामिल हैं. वहीं, मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि प्रदर्शनकारियों की मौत का वास्तविक आंकड़ा सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है. इस बीच नवगठित ईरान सरकार पर मृत्युदंड की सजा के जरिये लगातार विरोध की आवाज को दबाने के भी आरोप लगते रहे हैं.

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अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये फांसी की सजाएं देश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम हैं, या फिर यह जनता की आवाज को दबाने का एक सख्त तरीका बनती जा रही हैं. यह मुद्दा सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार और शासन व्यवस्था पर भी गंभीर चर्चा को जन्म दे रहा है.

कब और कैसे हुआ था ईरान में विरोध प्रदर्शन?

बता दें, ईरान में साल 2025 के आखिर में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब देश के हालिया इतिहास के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक बन गया है. यह आंदोलन 28 दिसंबर 2025 को तेहरान के ग्रैंड बाजार में दुकानदारों की हड़ताल से शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों में यह पूरे देश में फैल गया और सरकार के खिलाफ खुला विद्रोह बन गया.

इस आंदोलन की जड़ में गहरा आर्थिक संकट बताया जा रहा है. देश की मुद्रा रियाल में रिकॉर्ड गिरावट, महंगाई, पानी और बिजली की कमी, साथ ही सरकारी कुप्रबंधन ने आम लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी. शुरुआत में यह विरोध आर्थिक मुद्दों तक सीमित था, लेकिन जल्द ही लोगों ने इसे सियासी रूप दे दिया और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे.

इस आंदोलन की एक खास बात यह रही कि इसका कोई एक बड़ा नेता नहीं था. इसे लीडरलेस आंदोलन कहा गया, हालांकि निर्वासन में रह रहे क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने विदेश से अहम भूमिका निभाई. पहलवी ने 8 जनवरी 2026 को लोगों से एकजुट होकर प्रदर्शन करने की अपील की. साथ ही शहरों के केंद्रों पर कब्जा करने, "लायन एंड सन" झंडा फहराने और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन व जनमत संग्रह (रेफरेंडम) की मांग उठाने के लिए उकसाया था.

प्रदर्शन में तीन हजार से ज्यादा लोगों की मौत

इस विरोध में अलग-अलग समूहों ने भी हिस्सा लिया, जिनमें MEK, NCRI जैसे विपक्षी संगठन शामिल रहे. हालात तब और बिगड़ गए जब देश के सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामेनेई ने 9 जनवरी को इन प्रदर्शनों को किसी भी कीमत पर कुचलने का आदेश दे दिया. इसके बाद 8 और 9 जनवरी को IRGC और बासीज फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की. इस दौरान इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गईं और कई जगहों पर गोलीबारी की खबरें सामने आईं.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इन झड़पों में 3,117 लोगों की मौत हुई. वहीं HRANA और अन्य स्वतंत्र स्रोतों का दावा है कि मरने वालों की संख्या 7,000 से ज्यादा है, जबकि कुछ अनुमानों में यह आंकड़ा 16 हजार 500 से 36 हजार 500 के बीच बताया गया है. सबसे ज्यादा मौतें 8 और 9 जनवरी को हुईं. ईरानी अधिकारियों की जांच में इजरायली एजेंटों के जरिये भी गोलीबारी करने की बात सामने आई है. इसकी उन्होंने वीडियो भी शेयर की.

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